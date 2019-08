Azucareros de empresa Pucalá reclaman a juez el pagos de sus salarios

Síguenos en Facebook

Un promedio de 300 trabajadores de la empresa Pucalá realizan una protesta en el frontis del Poder Judicial exigiendo la subrogación de las administradoras judiciales porque les adeudan el pago de 22 quincenas.

Los trabajadores azucareros expresan su rechazo al exgerente general de la compañía, Max Ayora Inoñán, a quien culpan de malos manejos y haber propiciado el despedido de más de 250 empleados por el solo hecho de reclamar sus salarios.

"Max Ayora es el culpable del hambre que hay en Pucalá, no vamos a permitir su represo a la empresa. La fiscal Haydee Bravo ha constatado que los que estamos en la fábrica (tras la toma) no somos delincuentes, por eso no se le ha dado garantía para que retorne", dijo el dirigente Mario Elí Gonzales.

El grupo de trabajadores pucaleños permanecen en la sede de los Juzgados Civiles, ubicado en la calle 7 de enero, esperando que el juez Juan García Mayorga se pronuncie.