Un promedio de 800 sembradores de caña en la región Lambayeque evalúan cambiar de cultivos debido al abuso que - según manifiestan - comete el Grupo Gloria, al pagar precios bajos por el producto. Lamentan que tras la bancarrota de las empresas Tumán y Pucalá, Gloria sea la única que procesa el azúcar, mediante sus compañías Casagrande, Cartavio, Laredo y Agro Olmos, las cuales se ubican lejos, generando la pérdida de la cosecha . Alberto Salinas Barba, presidente de la Asociación Nacional de Defensa del Agricultor Peruano (Asonadap) nos explica su problemática en esta entrevista.

¿Cuál es la situación de los sembradores de caña en la región Lambayeque?

La situación de los sembradores de caña prácticamente es grave. Nosotros agradecemos a las empresas que nos están moliendo las cañas, porque acá en el departamento de Lambayeque no tenemos ingenios, las llevan a otras regiones. Por eso, agradecemos al Grupo Gloria que está comprando las cañas y las está moliendo, pero lo que nosotros queremos reclamarle es que sea más consiente con el agricultor, que nos pague un precio justo.

¿Cuánto les están pagando?

La suma de 80 soles por tonelada de caña. Si una bolsa de azúcar cuesta 180 soles en el mercado y una tonelada de caña arroja más de 2 bolsas de azúcar es injusto que al agricultor le paguen 80 soles la tonelada de caña. Entonces reclamamos que al menos nos paguen el valor de una bolsa, para que pueda compensar los gastos que nosotros hacemos en el campo. Que por lo menos nos paguen a 180 soles la tonelada que sería un precio justo con el que podríamos recuperar el capital que invertimos.

¿Cuánto invierten para cultivar y cosechar caña de azúcar?

Implantar el cultivo de caña es caro porque tenemos que utilizar maquinaria grande para que tenga buena rastra, buenas puntas. El agua nos cuesta la hora más cara que lo cuesta para el arroz y el maíz. Los insecticidas, herbicidas, los abonos, como la urea están carísimos y se utiliza no solo urea, sino otros derivados como superfosfato, potasio y otras cosas

¿Consideran un abuso que se les pague esa cantidad?

Sí, pero eso no es todo, otro abuso es que las agroindustriales botan trailadas de caña, las regresan aduciendo que las cañas están secas, que ya no valen, pero eso no es culpa del agricultor, el problema se origina porque la compran, la mandan a quemar y la dejan abandonada. Recién vienen a cargarla después de 4 o 5 días y cuando el transportista lleva esa caña al ingenio, allí hay una semejante cola de tráileres que tienen que esperar 3, 4 días más para descargar y hasta eso, la caña se honguea, entonces no es culpa nuestra. Y qué hace la empresa al momento que la recibe, dice: esta caña no vale, está con hongo, bótenla.

Alberto Salinas, dirigente.

¿Y en ese caso ya no les pagan?

Ya no nos pagan y nos descuentan el transporte. Ese es un problema, porque el transportista no va a perder tampoco. Entonces qué negocio es que nos lleven desde aquí hasta Trujillo las cañas y allá las boten. O qué negocio es que desde Ferreñafe o Capote lleven una trailada de caña hasta AgroOlmos que está retirado y de allá también la regresen. Entonces, a parte que al agricultor le cargan ese gasto pierde porque no le procesan esa caña, la botan para quemarla.

¿Y este problema se debe porque en Lambayeque las empresas azucareras están quebradas. No hay dónde acudan ustedes en la región?

Sí, nosotros acá en la región no tenemos ingenios activados para llevar nuestras cañas. Nosotros anteriormente hemos trabajado con Tumán, con Pucalá y nunca hemos tenido problemas, hemos trabajado bien, pero el problema inició cuando entraron las administraciones judiciales que prácticamente desmantelaron los ingenios. Tumán está sembrando creo que 1500 hectáreas para venderlas a acopiadores, porque ellos no tienen para procesar. Igual en Pucalá, tienen un problema social que no pueden solucionar y llevan casi tres años que no muelen. Tienen una pequeña cantidad que siembran y también la venden, no están procesando. Solo Pomalca procesa su caña de azúcar.

¿ Y a la azucarera Pomalca no pueden recurrir ustedes?

No porque no hay cupo, ellos tienen un espacio ya fijado de tantas toneladas mensuales y ellos mismos son los que lo producen, entonces no tienen cupo para que reciban cañas adicionales.

¿Y así como Pomalca ya no hay otra empresa en la región Lambayeque a la que podrían acudir?

Hay una fábrica conocida como Fala, camino a Ferreñafe, pero es pequeña, con las justas muele 600 toneladas al día y no abastece la normal cosecha de todos los campos que tenemos..

¿Entonces este problema con las empresas Tumán y Pucalá, además de la falta de cupo en Pomalca, en la práctica le favorece al Grupo Gloria?

Por su puesto, les favorece a ellos, porque si funcionara Tumán y Pucalá nosotros tuviéramos donde llevar nuestras cañas y tendríamos la posibilidad de firmar un contrato sembrador e ingenio, lo que ahora no se permite. Ahora los únicos que tienen autorización para firmar contratos de cosecha son los acopiadores. Acopiador e ingenio. El agricultor no, el agricultor tiene que ver la forma de venderla en planta, parada, y no es correcto que nos paguen a un precio irrisorio de 80 soles la tonelada, cuando sabemos que la tonelada rinde más de 120 kilos de azúcar. Entonces prácticamente son más de dos bolsas de 50 kilos, a 180 soles que cuesta en el mercado, imagínese, prácticamente ellos ganan 400 soles.

¿Cree que habría presión para que se mantengan Tumán y Pucalá paralizados?

De repente, porque Gloria es un grupo internacional, es muy poderoso económicamente, y tendrían apoyo de congresistas y ministros, mientras que el pequeño agricultor no tiene a nadie.

¿Entonces, el pedido que hacen al gobierno es que reflote a las azucareras Tumán y Pucalá?

Sí, el gobierno debe apoyar para reflotar esas empresas que están paralizadas, para que sigan moliendo y poder nosotros llevar nuestras cañas allá. Es lo único que quedaría o de lo contrario, nosotros los pequeños sembradores de caña nos veríamos en la obligación de cambiar nuestros cultivos, sembrar arroz, maíz u otras cosas, porque de qué nos sirve sembrar caña.

¿Están pensando seriamente cambiar de cultivo?

Sí, porque si el Estado no nos hace caso, no escucha nuestra petición de reflotar esas empresas paralizadas para poder tener el servicio de molienda acá en Lambayeque, automáticamente lo único que nos quedaría es cambiar los cultivos, no nos queda otra opción, ya sea por cultivo de arroz, maíz o menestras.

¿Extrañan esas épocas de bonanza con las empresas Tumán y Pucalá?

Sí. Otro reclamo es que nosotros entregamos nuestras cañas a la moledora, pero no se nos permite bajo ningún punto ingresar a la fábrica como lo hacíamos antes en Tumán, Pucalá, nosotros entrábamos y controlábamos nuestro peso en balanza. Contrataba un químico el agricultor que le cobraba 20 céntimos por bolsa de azúcar y tenía su químico en el laboratorio para que analice.

¿Eso ya no se les permite?

Ya no, ni siquiera a entrar para recibir los tikets de la balanza. Del análisis nosotros no sabemos cómo entran nuestras cañas allá, no tenemos acceso a un análisis de la caña que va entrar, no sabemos con cuánto entramos, entramos a ciegas. Nosotros tenemos que aceptar lo que ellos dicen, está prohibido entrar.

¿Con que justificación o excusa no les permite ingresar?

Simplemente no hay ingreso por ser propiedad privada. Uno va y el vigilante le dice que no puede entrar.

¿Esto, de qué manera les perjudica?

Nos perjudica porque no sabemos exactamente cuántas toneladas contiene el tráiler que llevan de nuestros campos, no sabemos cuál es la pureza sacarífera que arroja en análisis nuestras cañas, si esta bueno o bajo el análisis. No sabemos si las cañas de verdad pesan la cantidad que nos dicen o pesan más, entonces se aprovechan de ese tema algunos acopiadores para adulterar los tikets que les dan en balanza. Si le entregan un tiket con 70 toneladas, el acopiador dice que te han salido 55 y mire cuántas toneladas te está jalando.

¿Entonces, aquí también hay una falta de control que les perjudica por la debería intervenir el gobierno?

Nosotros queremos solicitar a Indecopi que haga su trabajo de solicitar las cintas de peso diario originales a las empresas moledores. Tanto las cintas de peso, como los resultados de análisis químico que hacen las empresas. Que eso lo haga diario Indecopi porque es una entidad estatal que tiene que ver por los pesos y precios justos. Entonces les solicitamos que realicen su trabajo, que vayan a los ingenios y pidan las cintas de balanza, tal vez diario, semanal o mensual. Igual en laboratorio, que exigía se le den los resultados de análisis diarios.

¿Esta exigencia es para las empresas moledoras?

Sí, cuál es el proceso. El sembrador es dueño del campo, a ese sembrador lo solventa económicamente un acopiador, una persona que le dice: yo te voy a dar plata a tal porcentaje para que siembres tu caña; pero cuando cosechas debes vendérmela a mí. Entonces el acopiador manda en ese terreno, y dice: sácame análisis de esta caña por es mía, voy a quemar mi caña porque es mía y la voy a enviar. Pero él tiene que venderle también a Gloria, porque Gloria es prácticamente administrador de las empresas que procesan, como Casa Grande, Cartavio, Laredo

¿Cuántos son los agricultores sembradores de caña de azúcar afectados en la región Lambayeque ?

Son un promedio de 800 sembradores de caña y entre todos trabajan un promedio de 30 mil hectáreas. Se están asociando para poder defender sus derechos. El Grupo Gloria es la única que está moliendo caña en estos momentos, porque Gloria es dueño del ingenio Casagrande, de Agro Olmos, de Cartavio, de Laredo, y está en tratos de compra de la empresa Sullana que es del Grupo Romero. Por eso, pedimos la intervención del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agrario por que se trata de un oligopolio que podría convertirse en un monopolio y afectar a la población con precios elevados.