Los moradores del sector Pampa de Lino, en el distrito de Jayanca, denunciaron que los trabajos de defensa ribereña ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) fueron arrasados, tras el aumento del caudal del río Motupe.

A través de videos, los pobladores mostraron cómo la fuerte corriente de agua destruyó una parte del dique, amenazando con inundar terrenos de cultivos y aislar a las familias del citado caserío.

El problema ocurrió debajo del puente Pampa de Lino, donde trabajadores con maquinaria pesada fueron vistos realizando trabajos de remoción de tierra para impedir que se siga desbordando el río.

“Ha venido gran volumen de agua y se ha llevado los trabajos de la ANIN. La gente corre peligro de quedar aisladas. Solamente están colocando tierra, no puede ser posible que gasten millones de soles en obras que no sirven para nada. Hacen esto en plena época de lluvias, cuando debieron hacerlo antes”, se escucha en el video a los vecinos que cruzaban el puente.

Debajo de dicha estructura se formó una inmensa laguna, por lo que los pobladores expresaron su temor de que pueda socavar el puente.

Ante esta denuncia, la ANIN emitió un comunicado, descartando algún riesgo de falla estructural en la obra, pues solo se perdieron geobolsas y el dique principal se mantiene estable.

“Las afectaciones han sido menores y se han limitado a elementos provisionales (geobolsas), utilizados como parte de las medidas temporales de protección durante la ejecución de la obra. En ese sentido, la estructura del dique definitivo se mantiene estable e íntegra, por lo que no existe riesgo de falla estructural”, informó.

Además, precisó que más de 10 mil pobladores de la zona de influencia no han sido afectados por desbordes ni inundaciones. “Esto evidencia la funcionalidad de las obras, incluso en etapa constructiva”, aseveró.

“Se vienen ejecutando acciones inmediatas de mitigación para reforzar la protección de la infraestructura y de la población”, puntualizó.