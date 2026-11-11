Un trabajador perdió la vida luego de precipitarse desde la parte alta de un arco que era construido en uno de los ingresos a la urbanización El Santuario, en Chiclayo. La estructura sufrió un colapso parcial que ocasionó el accidente.

Según RPP, el arco formaba parte de las labores de acondicionamiento que se realizan en la ciudad ante la próxima visita del papa León XIV, quien tiene previsto reunirse con religiosos, presbíteros y equipos sinodales en el santuario Nuestra Señora de la Paz.

Luego del colapso parcial del arco, personal médico llegó al lugar en una ambulancia para brindar atención al obrero. No obstante, pese a la intervención, minutos después se confirmó que había fallecido a consecuencia de la caída.

Según los vecinos de la prolongación Bolognesi, ubicada en la urbanización El Santuario, la construcción del arco había comenzado aproximadamente dos semanas antes del accidente.

Además, los testigos indicaron que el obrero, cuya identidad aún no ha sido establecida, realizaba trabajos en la parte superior del arco sin contar con los equipos de protección exigidos para este tipo de labores.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional permanecen en la zona a la espera de los representantes del Ministerio Público, quienes deberán realizar el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado a la morgue de Chiclayo.

Tras el accidente, residentes de la urbanización El Santuario pidieron que las autoridades competentes acudan a la zona e inicien las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las posibles responsabilidades.