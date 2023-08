Familiares y amigos del menor Daniel Andrés Serquén Sosa, de 10 años de edad, quien falleció por una bala perdida el 07 de julio del presente año, realizaron una protesta en el frontis del Ministerio Público de Lambayeque exigiendo que su muerte no quede impune.

Con pancartas en mano, pidieron al fiscal a cargo de la investigación, Alex Gonzáles Mechán, que realice todas las diligencias necesarias para esclarecer, quién fue al autor del disparo que acabó con la vida del escolar y reciba la sanción que corresponde. “Tienen que terminar de hacer su trabajo y capturar a quienes han hecho este daño a mi hijo”, señaló la señora Samantha Sosa Vega.

Los padres del menor cuestionaron el desempeño de la Fiscalía y la Policía, pues ha transcurrido un mes desde aquel fatídico día, y ni siquiera han programado fecha para la reconstrucción de los hechos, tampoco han realizado una pericia antropológica que ayude a identificar al autor del disparo, y mucho menos han desarrollado un estudio sobre la trayectoria de la bala.

Lo que es peor, lamentan que la Fiscalía le haya permitido al empresario Giulio Aita Gervasi, uno de los sospechosos del caso, hacer entrega de su arma tres días después de sucedido el hecho. Incluso, programaron su declaración para 30 días después del suceso.

“Hay mucha dejadez porque somos nosotros los que estamos investigando. Nosotros estamos haciendo el trabajo de la Policía. Si el fiscal no ordena, los policías no actúan, eso es lo que hemos pedido que hagan. La fiscal dice que hay plazos que tienen que respetarlos, pero van a poner empeño en el caso de mi hijo Daniel Andres”, señaló.

Finalmente, la madre recordó como sucedió la muerte de su hijo. “Tomé una mototaxi en Metro de Balta. Al pasar por Junín escuché fuegos artificiales, pero no vi gente correr. La moto pasó por un portón cerrado y cuando volteo mi hijo se coge la cabeza. Mi hijo era de 10 años pero desarrollado, no podíamos cargarlo. Mi hijo pedía ayuda, estaba consciente, no muere ahí como dice el fiscal. En la Clínica Pacífico nos dijeron que era una bala de entrada y salida. Muere a las 9:30 de la noche”, precisó.

Como se recuerda, según imágenes de video vigilancia, dos hampones ingresaron al local de la empresa Alimenta Perú; sin embargo, fueron repelidos a balazos supuestamente por trabajadores de seguridad.

