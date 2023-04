Un grupo de choferes, que prestan servicios en la ruta Chiclayo- Pomalca, protestó en los exteriores de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

Precisaron que desde hace 20 años laboran en un paradero ubicado en la intersección de las calles Leticia y Arica, sin embargo la actual gestión municipal ya no les permite brindar el servicio con normalidad.

“Son empresas formales que cuentan con sus autorizaciones debidamente otorgadas por la municipalidad y esto genera, no solo que se afecte al transportista, sino también al usuario que por un tema de seguridad acude a un paradero formal que está establecido y enmarcado dentro de la norma”, señaló Wilson Míñope, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público.

Precisó que un promedio de 50 empresas formales enfrentan la misma situación diariamente debido a los abusos de los inspectores municipales, a quienes exigen fiscalizar con el mismo énfasis los paraderos informales ubicados en el centro de la ciudad.

“Las alternativas de solución las hemos presentado no solo en esta gestión, sino en gestiones anteriores. Tenemos lo que establece el Decreto 017 – 2009 que son los paraderos de paso, no pedimos nada fuera de la norma. Es más en Chiclayo lamentablemente hasta la fecha no existe el Plan Regulador de Rutas, que es el documento de gestión que nos puede indicar dónde establecerse un recorrido y un paradero y al no existir esto va a seguir el desorden en la ciudad”, manifestó.

Cabe indicar que los choferes afectados que realizaron la protesta forman parte de las empresas Jesús en ti confío, Viaje Seguro y Texas, las cuales brindan servicio en la ruta Chiclayo – Pomalca y viceversa.

