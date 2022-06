El congresista por Lambayeque, José María Balcázar Zelada criticó duramente al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, por irse de vacaciones a España pese a los graves problemas que enfrenta la ciudad.

“Lamentablemente este señor (Gasco) me da la impresión que no tienen ni siquiera idea de cómo es un gobierno municipal. Mire cómo ha colocado las ciclovías en la avenida Balta. Eso es una afrenta a la inteligencia, o sea que ese hombre no tiene ni idea de cómo gobernar”, manifestó.

El legislador lamentó que la gestión del burgomaestre, quien también es presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, se haya caracterizado por acumular denuncias sobre presuntos actos irregulares, sin importarle que sus predecesores Roberto Torres y David Cornejo se encuentran presos por corrupción.

“Y encima se va de vacaciones al extranjero. Es una burla para los chiclayanos realmente. Este señor es uno de los tantos que puede terminar en la cárcel. Yo condené, recuerden ustedes, (cuando fue juez) a Beto Torres por corrupto”, aseveró.

CRITICA A EXPRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, DUBERLÍ RODRÍGUEZ

Asimismo, lamentó que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y otrora máxima autoridad del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, haya asumido la defensa legal del alcalde Marcos Gasco en el juicio que enfrenta por presunto contubernio con la empresa Veolia.

“A veces la gente se presta para defender cosas indefendibles. Además, habiéndose educado en una universidad de acá (UNPRG) debería abstenerse de ir contra los intereses de Chiclayo. Siendo un hombre que se ha formado en una universidad que es un emblema de Chiclayo, es para defender precisamente los intereses de la localidad donde uno se ha educado”, comentó.

Asimismo, Balcázar Zelada sostuvo que si estuviera en la posición de Rodríguez Tineo, exjuez supremo, cesado del Poder Judicial por límite de edad, “no defendería causas de esa naturaleza”.

“Además es un hombre que tiene una pensión del Poder Judicial y viene a defender cosas que estarían totalmente acreditadas que han hecho daño a Chiclayo”, acotó el también exvocal supremo.