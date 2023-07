Jalón de orejas. El gerente regional de la Contraloría, Tomás Tello Benzaquen, expresó su preocupación por la lenta ejecución de obras de prevención ante el anunciado Fenómeno El Niño (FEN), en la región Lambayeque.

El contralor regional constató in situ los exiguos trabajos que se realizaron en el sector Tablazos, del distrito de Chongoyape, donde los pobladores dijeron sentirse estafados debido a la llegada de maquinaria que prácticamente no hizo nada.

“Estamos verificando qué trabajos de prevención y reducción de riesgos de cara al FEN se están realizando porque los recursos ya han sido transferidos, pero no vemos un avance importante. La reacción debe ser inmediata, porque estamos contra el tiempo”, manifestó.

Asimismo, reveló que han podido verificar que muchas municipalidades no cuentan con planes de prevención de riesgos.

“En el marco del control simultáneo, durante las visitas, les hemos comunicado que no cuentan con planes de prevención, entonces tienen que mitigar ese riesgo. Lo que se busca a través de nuestros informes, es hacerles ver que ya tienen los recursos, ya están las fichas técnicas, tienen que empezar a trabajar, tienen que adjudicar y contratar”, acotó.

Además, precisó que durante el control posterior podrían identificarán responsabilidades civiles o penales en funcionarios que omitan o malgasten los recursos.

“Habrán conocido el mal uso que se está dando a los recursos de prevención (en la municipalidad de Pacora) haciendo gastos en servicios que no tienen nada que ver con la emergencia (compra de torta, velas, etc)”, indicó.

Por último, señaló que verificarán los trabajos que realizarán la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ahora que el Ejecutivo ya les transfirió recursos.

Congresista Marleny Portero expresa su preocupación

Por su parte, la congresista Marleny Portero, quien acompañó al equipo de la Contraloría al sector Tablazos, expresó su indignación por la falta de trabajos de mitigación de riesgos.

“He regresado a este lugar y no ha cambiado nada, lo que han hecho solo es juntar la tierra y ponerla en un camino que cuando venga la lluvia se lo va a llevar. Y que lo digan los profesionales si descolmatación solo es juntar la tierra en sus diques, no hay geobolsas, no hay enrocado, o sea más dinero perdido”, manifestó.

La legisladora de la bancada de Acción Popular señaló que el próximo jueves tendrá una reunión con el premier, Alberto Otárola, donde expondrá su reclamo.

Los pobladores de Tablazos denunciaron que la maquinaria del Ministerio de Vivienda solo trabajó unos días, dejando expuestos a más de 100 familias cuyas viviendas están ubicadas cerca de la orilla del río.

