Crisis política paraliza el proceso de RCC cuyas obras tienen un nulo avance

El descalabro político que vive el país afecta a todos los rincones del Perú, pero en especial a la famosa Reconstrucción Con Cambios (RCC) en los distritos de esta región Lambayeque.

Para esto, el Estado destinó más de 3 mil millones de soles a Lambayeque, pero según los alcaldes de las localidades más afectadas por las últimas lluvias (2017) del fenómeno de El Niño Costero, el avance en obras es nulo, lo cual se agudiza con la crisis política.

PARÁLISIS. Correo entrevistó al alcalde de Pacora, Frank Gonzales Másquez, distrito cuya parte baja casi fue borrada del mapa tras el desborde del río La Leche.

“Es lamentable tener que opinar sobre esto, lo cual nos genera una parálisis de toda la administración. Hay decretos donde nos aprueban transferencias de algunos presupuestos para varias obras, pero con esta crisis política no nos queda más que esperar que primero se reconstruyan los ministerios”, comentó.

Lo más grave, para Gonzales, no es el tiempo que demorará la reactivación del Gobierno y la RCC, sino, el avance de este proceso.

“En el tema de la rehabilitación y en reconstrucción, no tenemos nada, lo único que tenemos del Gobierno Central son los 106 módulos temporales de vivienda que envió, de ahí, no hay nada; ah, sí hicieron el trabajo de descolmatación (limpieza) del río La Leche, pero de ahí en el distrito no se ha hecho ninguna obra”, indicó la autoridad.

Un hecho indignante para el primer vecino pacorano, es que hasta la fecha, a su pueblo, ni siquiera se le consideró para la construcción de una vivienda definitiva.

“De los 736 módulos de techo propio que han sido aprobados por el plan de la RCC, hasta el momento no se ha construido nada por este programa”, reveló.

Para Gonzales Másquez la situación ya linda con la desesperación, porque los meses pasan y la población sigue a la espera de ser atendida.

“Iba a viajar hoy (ayer) a Lima llevando los expediente técnicos de la RCC, porque fueron aprobados 8 caminos vecinales para Pacora, pero he detenido mi viaje, porque ante qué autoridad me voy a dirigir; hay una inestabilidad tremenda”, comentó.

Respecto a la conformación del gabinete ministerial que convocará el nuevo Presidente, Martín Vizcarra Cornejo, el alcalde pacorano sugiere que este sea multipartidario.

“Pero con cierto porcentaje técnico, aunque en el fondo más político que técnico, para que tenga capacidad de decisión y no repetir los errores del fenecido gobierno de Kuczynski, porque la capacidad de decisión siempre va por el lado político”, acotó.

EN ÍLLIMO. Otro distrito azotado por las últimas lluvias y que también espera que la RCC llegue, es Íllimo.

“Es una preocupación total. Ha pasado más de un año y hasta ahora no se ha hecho nada, en estas últimas reuniones con la autoridad nacional de la RCC se nos dijo que se harían las obras, que se transferían los recursos, pero ahora, con esta crisis, todo se torna más que preocupante, todo se retrasará”, dijo el alcalde illimano, Juan Cabrera Farroñay.

Lo más grave para la autoridad edilicia es que, en su zona, el porcentaje de avance de las obras de la RCC es nulo.

“El avance es de 0 %, no se ha hecho nada, nada, esto a pesar de que salieron para Túcume, Mochumí y Mórrope beneficiarios de viviendas definitivas, pero para acá, nada”, puntualizó.

Cabrera añade que, en una de las últimas reuniones con el viceministro de Vivienda, Defensa Civil y los damnificados, el ofrecimiento fue de que en el mes de abril se pondría en marcha la construcción de viviendas definitivas en su distrito.

“Pero la semana pasada los funcionarios de Vivienda nos dijeron que no tienen ninguna información sobre el ofrecimiento que nos hizo el viceministro, o sea, que no tienen programado nada para Íllimo”, reclamó.

Con relación a la conformación del nuevo gabinete ministerial de Vizcarra, el burgomaestre también apuesta por uno multipartidario.

“Eso dará la facilidad de hacer un mejor gobierno y superar la crisis que atraviesa el país, superar todo lo que está pasando y se alcance la estabilidad política y económica de la nación”, agregó.

MONSEFÚ. Otro alcalde que narró la cruda realidad que vive su distrito respecto al proceso de RCC, fue Miguel Ángel Bartra Grosso, quien declaró que en Monsefú las obras referentes a este proceso aún no comienzan.

“En Monsefú no ha empezado siquiera la RCC, a pesar que hemos alcanzado todo lo que nos han pedido y me siguen pidiendo más requisitos, últimamente me dijeron que iban a evaluar mis expedientes en unos 10 días”, puntualizó Bartra.