Piden 2 años de cárcel para alcalde y funcionario edil

Síguenos en Facebook y YouTube

Acumula denuncias. Una nueva acusación formuló la Fiscalía contra el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, esta vez, por haber otorgado permisos irregulares a una empresa de transporte público.

Según consta en el expediente N° 4231 - 2017, el fiscal Víctor Pinillos Padilla solicita 2 años de cárcel suspendida para el burgomaestre, debido a que habría cometido el delito de abuso de autoridad.

PENA. La misma pena solicita el fiscal para el gerente de Desarrollo Vial y Transportes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Isaías Merino Chavesta. Además exige que paguen la suma de 15,000 soles por concepto reparación civil a favor del Estado.

A ambos se les atribuye “haberse confabulado para permitir que empresas de transporte público presten servicio de transporte interurbano de pasajeros, sin reunir los requisitos establecidos por la ley”.

El fiscal considera que el alcalde y su funcionario de confianza no respetaron el Informe N° 383 - 2016 emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual establece que el servicio de colectivo de presta en ámbito regional con vehículos de la categoría M2 (vehículo de más de 8 asientos y peso de 5 toneladas).

Sin embargo, la MPCh otorgó permisos para el servicio de colectivo a empresas con vehículos de la categoría M1 (minivan de 7 pasajeros), como es el caso de la empresa de transporte “Servicios Múltiple Texas SAC” en la ruta Chiclayo - Pomalca y viceversa.

Para emitir la respectiva autorización (Resolución N° 1831 - 2016 - MPCH/GDVyT) el gerente Isaías Merino habría ordenado al técnico administrativo, José Yamunaqué Avellaneda, que emita informes favorables a la referida empresa, pese a que no reunía los requisitos de ley.

En un primer momento, mediante el Informe Técnico N° 217 - 2016, Yamunaqué Avellaneda concluyó que no es factible otorgar autorización a la referida empresa, puesto que ya existen 6 empresas brindando el servicio en la ruta establecida. Además, dicha compañía no cumple con los requisitos establecidos en el TUPA, como es cilindraje, antigüedad no mayor a tres años, cuentas pendientes por pagar en el Centro de Gestión Tributaria, etc.

No obstante, dos meses después, el técnico emite un nuevo informe, en el cual señala que sí es factible la autorización para tres unidades vehiculares.

Correo intentó comunicarse con el alcalde David Cornejo para recibir su versión sobre esta acusación fiscal, pero la autoridad edil no atendió las llamadas telefónicas que se le hizo.

Cabe indicar que el burgomaestre afronta otra acusación por el delito de nombramiento ilegal de cargo público. La Fiscalía lo acusa por designar a Henry Chiclayo Vega, como subgerente de Gestión Residuos Sólidos, pese a no ser ingeniero sanitario.