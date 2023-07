Tras la ola de crímenes registrados en la región Lambayeque, en los que resultaron víctimas una menor de 10 años y un joven taxista, ayer sus familiares y amigos le dieron el último adiós.

El primer asesinato ocurrió el último martes, en horas de la noche, cuando el taxista Everyn Brian Heredia Colchado (25) realizó una carrera a tres falsos pasajeros hasta el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO).

Estos lo dirigieron hasta un descampado de la avenida Panamá para despojarlo de su unidad vehicular, pero Everyn Brian habría acelerado su vehículo para evitar el atraco.

Debido a ello, los maleantes le dispararon ocho balazos en distintas partes del cuerpo. No contentos, le robaron su equipo móvil y huyeron con rumbo desconocido.

La víctima aún con vida intentó buscar ayuda, a bordo de su auto, no obstante, a consecuencia de los múltiples disparos chocó contra unos bloques de cemento y a los pocos segundos murió desangrado.

El padre de Every Brian exigió justicia a las autoridades y que la muerte de su hijo no quede impune. Lamentablemente, hasta la fecha, la Policía no ha ubicado a los criminales.

Ayer cientos de transportistas, familiares y amigos recorrieron las calles de JLO (donde residía) como despedida. Luego, llegaron hasta el Cementerio El Carmen para su entierro.

“Me quitaron a mi hijito. Justicia para Brian”, sollozaba la abuela del occiso.

Horas más tarde los compañeritos de la pequeña Samantha, quien falleció en Mórrope por una bala perdida producto de la delincuencia, la despidieron en los interiores de la I.E Félix Tello Rojas.

En el homenaje, participó el encargado de la II Macro Región Policial, Luis Pérez Rentería, debido a que el general Marlon Anticona viajó a Lima cuando la delincuencia continúa azotando Lambayeque.

Cabe precisar que la bala, que terminó con la vida de la pequeña, atravesó una de las calaminas del predio donde ella dormía y cayó en su cabeza.

Asimismo que sus familiares también exigen justicia y que, a través de las investigaciones, logren dar con el paradero de los responsables para que paguen por este horrendo asesinato.

