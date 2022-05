Un personal del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo es investigado por presuntamente haber cobrado una fuerte suma de dinero a unos litigantes de la provincia de Cutervo.

Según la denuncia, que se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, los hechos se habrían producido entre los meses de febrero y diciembre del 2020.

En el Ministerio Público se realizan varias diligencias para establecer el nivel de participación de los involucrados, pues los denunciantes responsabilizan a un asistente judicial, quien a cambio de dinero ofrecía lograr el archivo de una denuncia que se ventilaba en la instancia judicial.

Coima habría sido a cambio de archivar caso de usurpación

De acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía, José Alberto Carrasco Soplopuco, en su condición de asistente judicial de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, recibió en total la suma de S/ 40,000 de Israel Bueno Sánchez, para que interceda ante el entonces juez Aldo Jorge Hoyos Benavides, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cutervo, y así este lo favorezca con una resolución.

La coima se habría entregado a cambio del archivamiento del proceso por usurpación agravada de terrenos seguido contra Luis Guevara Rivera, Alberto Zubiate Peralta y César Bueno Sánchez (hermano de Israel Bueno), que se tramita en el expediente judicial N°00945-2018.

Carrasco habría requerido el dinero a través de los números celulares 964017564, 951884579 y 932483706. Al final el pago se efectuó en cuatro partes.

La primera de S/5,000 en el frontis del restaurante Los Delfines, el segundo desembolso fue de S/20,000 en el restaurante La Caballita y la tercera entrega se realizó en el interior del carro del imputado, pero fue por el monto de S/10,000.

A inicios de octubre del 2020, el investigado se encontró con Bueno y le mostró el documento denominado “resolución N° 20- Auto de Sobreseimiento”, para demostrarle que conseguiría archivar la denuncia del hermano.

Sin embargo, semanas después el asistente judicial volvió a requerir el dinero faltante de S/ 5,000, porque necesitaba viajar a Jaén. Ante la Fiscalía, Israel Bueno aseguró que primero le dijo al servidor judicial que no contaba con esa cantidad, pero como este insistía, y hasta le había advertido que “si no me das queda ahí”, tuvo que acceder.

Un monto de S/ 1,000 fue depositado en una cuenta del Banco de la Nación y los S/ 4,000 restantes alcanzados en la mano del imputado.

Decide hacer la denuncia al verse estafado por asistente judicial

El 14 de marzo del 2021, se instaló la audiencia del caso por usurpación agravada y al finalizar esta, Bueno Sánchez se comunicó con el servidor judicial, pues unos conocidos le dijeron que la resolución N.º 20 no serviría de nada, ya que el juicio podía continuar y le advirtieron que habría sido estafado.

Es así que Bueno se puso a indagar y al tener la certeza de la falsedad de la resolución que, unos meses antes, Carrasco le había entregado, se preocupó y llamó a las demás personas que habían dado el dinero para informarles al respecto.

Posteriormente, se armó de valor y llamó al asistente judicial para exigirle que devuelva los S/ 40,000, ante lo cual el investigado respondió: “no salió nada, lo estuve luchando”.

Este sujeto también aseguró que tramitaba un préstamo bancario para tener un financiamiento y pidió que le dieran como plazo una semana.

Pasado ese tiempo, Israel Bueno volvió a comunicarse y solo recibió más mecidas. Por ello, a mediados de junio del año pasado, se presentó en la sede judicial de Cutervo para comunicar lo sucedido. El caso fue informado a la Fiscalía.