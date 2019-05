Estudiante fue obligado a dar examen fuera del aula por no llevar uniforme (VIDEO)

Un padre de familia denunció que su menor hijo de 15 años fue obligado a salir del salón de clases para que rendir su examen en el pasadizo como castigo por no vestir el uniforme de la escuela.

El señor Fernando Briones Urbina contó que el hecho se dio en el colegio particular Jorge Basadre de Chiclayo (región Lambayeque).

“Hoy en la mañana cuando le dije a mi hijo que vaya a dar su examen al colegio, me dijo que no quería ir porque ayer lo han sacado del aula para que de su evaluación en un pasadizo. Yo le dije que iba a ir al colegio, cuando llegué lo encontré en el pasadizo, le pregunté ¿cuál es el motivo? y me respondió que por llegar con buzo”, dijo el padre de familia.

El padre también contó que ya había conversado previamente con el director de la escuela para que acepten que su hijo asista a clases con el buzo. El director Jhony Piana lo aceptó, aseguró el señor Briones.

“Mi hijo esta con ese trauma, me ha pedido que lo cambie de colegio. Yo le he dicho que sea fuerte, que tenemos que salir de esto”, expresó el señor al explicar que su hijo sufría mofas por parte de sus compañeros cuando los maestros lo sacaban del salón.

Tras esta denuncia, la Defensoría del Pueblo de Lambayeque hasta la institución para corroborar la situación.

Ericka Alcántara, la representante de la Defensoría, comunicó que la dirección de colegio argumentó que el profesor tomó la decisión personal de retirar al alumno del aula, pues el colegio si da las facilidades respecto a la vestimenta.

Ahora el maestro y la secretaria del colegio serán separados de la institución.