Estudiantes de UNPRG toman dos facultades

crisis institucional. Cerca de 2,000 estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se vieron afectados por la toma de dos facultades, debido a que no cuentan con decanos.

DETALLES

Se trata de las facultades de Ingeniería Agrícola y de Ingeniería Civil, las cuales estuvieron cerradas la mañana de ayer por una serie de reclamos de alumnos.

El estudiante Jonathan Izquierdo declaró que en la facultad de Ingeniería Agrícola varios estudiantes no cuentan con docentes para los cursos paralelos, debido a que el decano Carlos Díaz Pérez no cumple sus funciones a cabalidad y "el rector José Oliva, sabiendo del tema, no nos da solución".

Wilmer Pacheco, delegado de los estudiantes de Ingeniería Civil, dijo que desde el pasado 23 de noviembre no cuentan con decano porque no se ha convocado a Consejo de Facultad, y piden al rector que de solución.

"Los decanos conforman el Consejo Universitario, el cual se encarga de levantar las observaciones de la Sunedu. Es responsabilidad de las autoridades este problema y no de nuestras luchas", acotó.