Otra autoridad edil de la región Lambayeque es víctima de los extorsionadores, quienes le exigen pagar la suma de S/50,000, para no atentar contra su vida ni la de sus seres queridos.

Se trata del alcalde del distrito de Salas, Elmer De La Cruz Bernilla, de 48 años, quien ayer en horas de la mañana llegó hasta el área Antiextorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri), para denunciar el caso.

El burgomaestre aseguró a los detectives que, desde hace seis días, recibe llamadas y mensajes de texto a su teléfono celular, por parte de delincuentes quienes lo amenazan de muerte.

Dijo que al no contestar a los números desconocidos optaron por escribirle mensajes y al aplicativo WhatsApp, donde le piden entregar S/50,000 a cambio de su seguridad y no matarlo.

La autoridad continúo sin responder, hasta que en una de las misivas le señalaron todos los lugares donde se movilizaba, tanto él como su familia.

Al verse presionado y atemorizado más por su esposa e hijos, es que decidió acudir a la Divincri, para poner de conocimiento el “reglaje” que le estaban haciendo para obligarlo a darles el cupo que le piden.

Me están pidiendo que les de 50 mil soles y que no denuncie, porque de lo contrario van a atentar contra mi vida y la de mi familia, pese a sus amenazas he denunciado el hecho. Espero que la Policía haga su trabajo e identifique a los maleantes. También que puedan determinar de dónde provienen estás llamadas extorsivas”, sostuvo De La Cruz.

Además dio a conocer que, en redes sociales, el gerente municipal, José Paiva Samán, también es coaccionado y lo acusan en varias cuentas de Facebook de cometer una serie de irregularidades en la comuna de Salas.

Cabe indicar que otros alcaldes víctimas de extorsión son de los distritos Picsi, Pátapo, Tumán, Pimentel.

