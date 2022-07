Tras una extraña investigación por parte de la Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri), la Fiscalía de Lambayeque ordenó la inmediata liberación de 3 agentes del orden y un civil acusados del delito contra la libertad personal (secuestro) y robo agravado.

Se trata de los suboficiales PNP José Luis Eche Chunga, Víctor Alfonso Lozada Ruiz y Josehín Federico Huamán Flores, quienes prestan servicio en la comisaría de San Martín de la región Piura. También de su amigo el civil Michael Hanther Mora Rosas.

Cabe indicar que ellos fueron detenidos la noche del último viernes, tras ser denunciados de llevarse a la fuerza a Juan Tiquillahuanca Asencio, de 47 años de edad.

El agraviado quien es comerciante narró que cuando conducía su mototaxi fue interceptado por un automóvil de donde bajaron los hombres y lo amenazaron de muerte con un arma de fuego.

Luego se lo llevaron y lo dejaron aparentemente golpeado abandonado en el caserío Pasaje Huarmaca que colinda con Piura.

LEE AQUÍ: Sentencian a siete de la red criminal “Los Alfalferos”

Uno de los hermanos en un inicio narró cómo sucedieron los hechos de este presunto delito.

“A las 5 y media de la tarde estoy saliendo de mi chacra y vi un carrito negro con lunas polarizadas y al llegar a mi casa, un amigo me dice que han secuestrado a mi hermano. Lo llamo a mi hermano y no contesta, luego busco y la moto la habían dejado en el caserío El Pueblito, lo han golpeado a mi hermano, no podía caminar. Tiene un golpe en la cabeza. Con la gente nos agrupamos y hemos ido siguiendo al auto alcanzándolo saliendo al puente Cascajal de Olmos, ya se escapaban a Piura”, sostuvo el hermano del agraviado en su momento.

En un primer instante los efectivos PNP fueron trasladados a la comisaría de Olmos, donde se descubrió que dos policías y el civil son naturales de Piura, mientras que Huamán Flores nació en Olmos pero trabaja en la comisaría de San Martín de Piura.

El día del arresto debía estar trabajando en la mencionada delegación; sin embargo, todo indica que hizo abandono de su servicio por estar en la tierra del limón.

Luego los sospechosos fueron derivados al área de Robos de la Divincri donde después de 48 horas de entregar los actuados a la fiscal María Arce Cornejo, de la Fiscalía de Motupe, ella ordenó que sean investigados en libertad.

Agraviado se ratifica en denuncia contra los policías

Por su parte, Juan Tiquillahuanca Asencio en una entrevista dio a conocer que prácticamente los administradores de justicia no estarían realizando una buena investigación.

Por lo tanto exigió justicia y que su caso no quede impune, ya que asegura que no solo lo secuestraron, también le robaron su dinero.

“En la Divincri están que me pasean y pido justicia porque estoy amenazado junto a mi familia. La justicia es para todos, estos policías que no hacen más que manchar su institución me han robado 3 mil soles y mi celular; pero no contentos con eso, desde la tarde hasta la noche me han tenido secuestrado y me iban a llevar a Piura, menos mal los intervinieron, sino qué hubiera pasado conmigo hasta me hubieran matado”, manifestó.

Espera que el Ministerio Público realice una buena investigación, ya que asegura que después de dos días hicieron que pase reconocimiento médico legal y por arte de magia le salió negativo para agresiones.

Indicó que al llevarlo a la posta médica, el médico de turno diagnosticó que tenía policontuso y otros golpes.

Por otro lado, se tuvo conocimiento que, al parecer los policías quisieron hacer justicia con sus propias manos por el robo de una camioneta.