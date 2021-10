En diciembre del año pasado, el Ministerio de Vivienda gastó más de 400 mil soles en trabajos de descolmatación y limpieza en el río secto Taymi, distrito de Pátapo; sin embargo dicha quebrada nuevamente se encuentra con basura.

Fueron 20 días de trabajo en los que se recogió toneladas de desechos y desmonte, dejándose limpio varios kilómetros de cauce. Para ello, se utilizó tres volquetes, una excavadora y un cargador frontal, cuyo combustible y mantenimiento fue asumido por la cartera de Vivienda.

Descolmatación en río seco Taymi Pátapo

Sin embargo, han transcurrido 9 meses y el lugar otra vez se ha convertido en un muladar debido a que malos vecinos y comerciantes ambulantes lo utilizan para arrojar residuos sólidos. Lo que es peor, cuando se acumula la basura deciden quemarla, agravando la contaminación en plena zona urbana.

En diciembre del año pasado, la Municipalidad de Pátapo, a través de su página de Facebook, resaltó la gestión del alcalde, Juan Guevara, ante el Ministerio de Vivienda, para conseguir que se ejecute la descolmatación del río seco como medida de prevención ante posibles lluvias.

No obstante, obviaron implementar un plan para que dicha “gestión” perdure y no se pierda la inversión del Estado inútilmente.

“A la municipalidad no le costó nada, nosotros pusimos todo: maquinaria, combustible, choferes. Solo se les pidió guardianía y cuidar que no se vuelva a colmatar el cauce. En este caso, es responsabilidad de la municipalidad no haber cuidado que la gente nuevamente arroje basura, se debió implementar una estrategia”, señaló Henry Vásquez, exjefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La Asociación Pro Pátapo informó que el río Taymi se secó en 1975 cuando se terminó de construir el canal que ahora lleva el mismo nombre. “En ese año redireccionaron las aguas y secaron el Taymi antiguo que durante siglos fue fuente de vida” y que lamentablemente hoy en día es un botadero.

El alcalde de Pátapo, Juan Guevara, ofrece una solución

El alcalde Juan Guevara señaló que sí realizaron campañas de sensibilización pero algunos vecinos son reacios a cambiar sus malas costumbres.

“Instalaremos contenedores cerca de los puentes para evitar que la gente bote basura a la quebrada, y haremos una limpieza focalizada, en los puntos más críticos”, refirió.