Humberto Acuña: “No soy precandidato a la MPCh…si mi hermana Mary se decide, me hago a un lado”

Es un secreto a voces que, uno de los hermanos Acuña sería el candidato a la alcaldía en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por Alianza Para el Progreso (APP).

La situación cambió de tono en las últimas horas, luego de que, el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, dijera que “evalúa” candidatear a la MPCh, pero dejó en claro que si su hermana Mary Acuña se decide por esta curul, él se haría a un lado.

¿Evalúa postular a la MPCh para reemplazar a David Cornejo?

Cierto, estoy evaluando, todavía no está definido, tengo un compromiso con el partido de asumir la secretaría nacional.

¿En su agenda está la MPCh o es la presión de su partido?

No hay presión partidaria, son temas que dentro de un partido se tienen que discutir, si lo asumo es porque yo lo he decidido.

¿Por dónde pasa su decisión?

De ser candidato a la provincia de Chiclayo que está evaluándose y pensando en el futuro del partido a largo plazo.

¿Cuándo tomará la decisión, si el 5 de abril vence el plazo para renunciar al cargo?

Si hasta el 5 de abril no renunció será fácil deducir que no tengo opción a postular.

¿Cómo queda la precandidatura de su hermana Mary Acuña que usted mismo promociona?

A mí me encantaría que mi hermana Mary sea la candidata, si ella se decide mañana, yo hago a un lado mi decisión…para mí es la candidata natural.

¿Iría a las elecciones internas con su hermana?

No, para nada, es la candidata natural, a mí me encantaría que ella acepte, ella lo tiene que decidir, yo solo he dicho que lo mío está en evaluación.

¿Si ella no se decide y usted tampoco, quién sería el candidato a la MPCh?

Esperemos que ella sí se decida.

¿O sea, uno de los dos será el candidato a la MPCh?

No, no me pongas palabras que no he dicho… yo no soy precandidato para nada, para mí ella es la candidata natural.

¿Qué opina de que David Cornejo anunció que postulará al GRL y conversa con el Apra?

Siempre hubo el matrimonio del Apra -fujimorismo y él ha estado en ello, en estos dos años son los que anduvieron de la mano y David Cornejo ha estado en medio de los dos.

¿Es decir, no le sorprende la noticia?

No, porque él salió de APP y se alió con el Apra y el fujimorismo, lo que pasa es que en el fujimorismo ya no tiene espacio y lo único que le queda es el Apra.

¿Es consciente del desgaste político de APP en la región?

En la región lo que ha fracasado son los alcaldes, primero que no tuvieron la lealtad de quedarse a ser partido y a fortalecerlo y a raíz de que renunciaron, ya no es responsabilidad de APP la mala gestión o lo que pase en las municipalidades.

¿Considera que los tres alcaldes provinciales fracasaron?

El tema de Ferreñafe es distinto, porque viene por procesos de hace 18 años, Jacinto Muro no estuvo en esta gestión.

Pero quien lo reemplazó, Jorge Temoche, ganó con APP.

No ha sido de APP, fue invitado, lo que pasa es que hay personas leales y no leales…jamás tuvo un acercamiento de querer trabajar con el GRL que es lo más lamentable.

¿David Cornejo también fracasó por esto?

El caso cambia, porque él se inscribió como militante del partido y dijo públicamente que jamás se iría de APP.

¿Pero cree que fracasó con su gestión?

Con su renuncia al partido generó fisuras con algunos militantes y con la ciudad que no vio bien su renuncia. La indicada para decir si fracasó o no, es la población.

¿En el caso de Ricardo Velezmoro en Lambayeque?

Lamento que Ricardo en su gestión haya tantos procesos, tanta gente investigada por corrupción, algunos con orden de captura, hay mucho descontento con su gestión en Lambayeque y uno no lo puede dejar de decir.

¿Corrobora a Agustín Lozano como precandidato al GRL?

Yo que sepa es el único precandidato de APP.

¿Y las conversaciones que hubo con Rafael Aita y Arturo Castillo?

Fueron conversaciones, uno conversa con todo el mundo en política, yo que sepa, no hay otro precandidato en APP más que Agustín Lozano.