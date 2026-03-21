La audiencia de juicio en contra del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, podría reprogramarse.

A través de la resolución N°4, el juez del Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, Carlos Larios Manay, trasladó al Ministerio Público un pedido para evaluar la posibilidad de un cambio de fecha para la instalación de la audiencia, debido a la realización de las Elecciones Generales 2026.

problema. El Juzgado programó con bastante anticipación para el 13 de abril de este año, el inicio de un juicio oral en contra del directivo del fútbol peruano, a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye el presunto delito de enriquecimiento ilícito, el cual se habría dado durante sus gestiones al frente de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, entre los años 2010 y 2015.

Y como es de público conocimiento los comicios serán el próximo domingo 12 de abril. Fuentes de la Fiscalía, indicaron que el mismo día de la citación darán a conocer su posición respecto a la solicitud, pues no es del todo seguro que la jornada electoral ocasione la ausencia de las partes procesales.

Asimismo, recordaron que la diligencia fue agendada, a mediados del 2024, luego de haber concluido la etapa intermedia de control de acusación, por lo que no sería adecuado que se posponga más.

NEGATIVA. En octubre del 2024, la entonces fiscal Lisset Alayo Chinchay pidió al juez Carlos Larios adelantar la fecha por tratarse de un caso emblemático que generará precedente en Lambayeque sobre un ciudadano que actualmente se desempeña como dirigente del fútbol nacional.

Sin embargo, el magistrado rechazó tal propuesta, pues indicó que solo los procesos de reos en cárcel merecen ser tratados con excepción, ya que pueden ser atendidos al estar de por medio la libertad personal.

Cabe indicar que Lozano será titular de la FPF hasta el 2030. También es investigado por presunto lavado de activos y fraude. La Fiscalía pide que sea sentenciado a 6 años y 8 meses de cárcel.