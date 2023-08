Justicia exigen los padres del cantante de música sanjuanera Kevin Pedraza, quien falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que une las provincias de Chiclayo con Lambayeque. Esto debido a que el responsable de la tragedia arrojó positivo en los exámenes cualitativo y cuantitativo, pues presentaba 0.62 centígramos de alcohol por litro de sangre (por encima del 0.5 que permite la ley).

Este lamentable suceso se registró la tarde del último martes, cuando Kevin Pedraza Gonzáles, de 19 años de edad, conducía su motocicleta de placa 5611-UB, de la manera más normal dirigiéndose desde la universidad UTP hasta su domicilio.

De pronto en la avenida Venezuela perteneciente al distrito de José Leonardo Ortiz, de manera intempestiva apareció el camión de matrícula MBC-932, cuyo chofer identificado como Nigler Lizama Barrios (38) manejaba en estado de ebriedad.

Al no estar consciente al cien por ciento en el volante chocó la carrocería contra el vehículo motorizado provocando que el joven promesa de la música salga disparado hasta caer violentamente de cabeza hacia el pavimento.

Ayer en horas de la mañana llegaron los seres queridos y amigos del artista musical quienes esperan que su muerte no quede impune y que al responsable le caiga todo el peso de la ley. Su padre recordó que su vástago cantaba desde niño en los mercados, mientras él tocaba la guitarra.

“Era un niño muy talentoso que empezó a cantar a los 5 años de edad. A partir de los 12 años fundamos la orquesta, donde él ya participaba. Yo soy guitarrista y La Auténtica Pasión está conformada por la familia. Mi hijo estudió en el colegio Pedro A. Labarthe y ganó una beca, pero por motivos de la música que teníamos que cumplir contratos no pudo ir por su beca. Actualmente estaba en el segundo ciclo de contabilidad”. sostuvo su papá Castinaldo Pedraza.

Asimismo espera que la investigación se lleve de manera adecuada. “Yo sé que no me van a devolver a mi hijo, pero él no merecía morir de esta manera. He tomado conocimiento que el conductor estaba ebrio. Es velado en mi domicilio en La Victoria y posiblemente será enterrado en el cementerio El Ángel. Estudiaba contabilidad, estaba en el segundo ciclo”, dijo.





TE PUEDE INTERESAR