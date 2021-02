Prueba escandalosa. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con mensajes de WhatsApp hallados en el celular del empresario Alejandro Criollo Quispe (A&C Constructora) en los que se advierte supuestos pagos de coimas, no solo a exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria, sino también a un juez, a un fiscal y a un procurador.





IMPUTACIÓN

Así lo reveló la fiscal Karim Ninaquispe Gil al sustentar la imputación contra dicho contratista, durante la audiencia de prisión preventiva realizada ayer.

“En las conversaciones del teléfono celular del señor Alejandro Criollo Quispe se ha podido determinar que esta persona está vinculada no solamente a hechos de corrupción con la Municipalidad Distrital de La Victoria y el Gobierno Regional de Lambayeque, sino que por el contrario, se advierte que ha tenido un modus operandi a través de la compra y venta de la función pública”, manifestó.

Es decir, según la tesis de la fiscal, en procesos de licitación Criollo habría entregado dádivas a funcionarios miembros de Comités de Selección; y en procesos judiciales habría sobornado a magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Hemos presentado como elementos de convicción, las conversaciones que tiene con quien era su abogado, en el que se evidencia pagos a fiscal, a juez, a procurador, a funcionarios, de diversa índole para que esta persona pueda obtener no solamente contrataciones de obras públicas, sino también para verse beneficiado en diversas investigaciones que tenía en curso, no solo su pareja sentimental de ese entonces, también las personas vinculadas a su empresa”, señaló la fiscal.





PAGO A FISCAL

Precisamente, en el requerimiento de prisión preventiva, la fiscal Karim Ninaquispe consigna el mensaje de fecha 14 de febrero de 2018 que Criollo recibe de su abogado, de apellido Caján.

Caján Doctor: “Otra cosa, conversé con la fiscal que lleva el caso de tu esposa, me dijo que iba a analizar para buscar la mejor salida”.

Tres semanas después, recibe este mensaje: “Voy y vuelvo al toque para ver el tema con el fiscal del caso de Robles, para darle de una vez, se vaya a desanimar”.

Asimismo, figuran los mensajes de texto del 15 de marzo de 2018, donde se deduce el supuesto pago a un fiscal de Chiclayo.

Cajan Doctor: Confírmame la transacción. Para poder entregar de una vez para poder viajar. Me llamó el fiscal de Chiclayo, le dije que lo llamaba por la tarde, del caso de Robles.

Cajan Doctor: Confírmame el depósito. Me acaba de decir el Dr. que va a salir y ya no regresa en la tarde. Que no me demore. Le acabo de decir que estoy yendo al banco a sacar el dinero. Por favor confírmame.

Criollo Quispe: (Imagen de Voucher de depósito en efectivo) del 15MAR2018 a horas 11:12 al nro. de cuenta 724 – 055... – Caján A. Roberto, por el monto de S/ 15,000.00 en Scotiabank Perú S.A.

Cajan Doctor: Ok, voy. Luego hablamos. Voy a volver a repetirle todo, para que quede claro y no nos falle.





PAGO A JUEZ

Además, se aprecian mensajes respecto a supuestas dádivas a una jueza, en el mes de mayo de 2018.

Cajan Doctor: Ayer hablé con la juez, me dijo que iba a revisar la demanda del terreno para sacarlo de una vez, si todo está bien y nada falta … Me han enviado esta foto de la resolución judicial donde le dan 3 días para que suspenda la licitación si no cumplen serán denunciados penalmente. Después del almuerzo paso por la oficina a recoger el dinero, chequera. Me dijeron que le diera su comisión a parte al notificador para que notifique al toque nomas.