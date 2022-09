La transcripción de tres audios que registraron las conversaciones entre el empresario Zamir Villaverde y el abogado Salatiel Marrufo, cuando este último era asesor del Ministerio de Vivienda, revelan cómo funcionaba el reparto de puestos en la cartera que dirigió el exministro Geiner Alvarado, investigado por adjudicaciones en obras y organización criminal.

Estos medios de prueba forman parte del requerimiento de impedimento de salida del país presentado contra Alvarado.





“Estos son míos”

El primer diálogo evidencia la molestia de Marrufo por las decisiones del entonces secretario general del ministerio de Vivienda, Durich Whittembury Talledo.

“Yo con el ministro (Alvarado) somos patas de años [...] y la gestión avanza, pero Duris es más limeño, más pituco, más achorado [...]. Le digo debajo de ti hay seis puestos, cuatro son de Duris, estos dos son míos [...] por si acaso son míos, no son tuyos, yo los voy a colocar”, expresó, según la disposición fiscal.

Además, Marrufo también detalló cómo el grupo conocido como ‘Los Chiclayanos’, quienes fueron parte del entorno cercano del presidente Pedro Castillo, se repartían los puestos en el sector Vivienda.

“Le dije: mira Geiner (Alvarado), ese hijo de p... no me pone mis cuadros [...] Abel no lo puede ver, Nenil no lo puede ver, Alejandro no lo puede ver [...] el otro día llegó a Nenil para el cargo de secretario general y le ofrecimos viceministro [...] Auner (Cabrera) va a imponer, se la da de jefe de mando [...] yo sé que en Vivienda estoy haciendo esa chamba [...] ese tema de gestión por amistad es mucho más fuerte que gestión por imposición”, afirmó el abogado.