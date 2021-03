“Hermano por qué te fuiste. Siempre decía que tú me ibas a sepultar. Hay hermano, esto es una pesadilla, tú no estás muerto. Díganme que no está muerto y que está vivo por favor”, son las desgarradoras palabras de una mujer, tras enterarse del deceso de su hermano.

Esto debido a que falleció junto a otras dos personas en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 755 de la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción del distrito de Mocupe.





TRAGEDIA

Según el acta policial, el hecho se registró a las 5:30 de la mañana de ayer, cuando Segundo Aníbal Fernández Vásquez, de 44 años de edad, chofer de la coaster de placa M1T-763 trasladaba a 20 trabajadores de la empresa Agrícola Cerro Prieto.

De pronto, en ese mismo carril chocó violentamente por alcance, contra el tráiler con remolque de placa V1W-834 y semirremolque V6L-977 manejado por Juan Miguel Barreda Zuñiga (67), quien transportaba un cargamento de plátanos desde la provincia cajamarquina de Jaén con dirección a Lima.

Producto del fuerte impacto, el coaster quedó empotrado sobre la parte posterior de la otra pesada unidad, originando que Fernández Vásquez muera de manera instantánea quedando su cuerpo entre los fierros retorcidos.

Asimismo, corrieron con la misma suerte, Darwin Johnny Saldaña Jiménez (47), quien trabajaba en el cultivo de arándano, y David Medina Castro (31) quien laboraba en el área de paisajismo de la empresa Cerro Prieto.

Otras 20 personas quedaron con lesiones graves, moderadas y leves. Con apoyo del personal de Carreteras, de la comisaría de Mocupe y de la Subunidad de Búsqueda de Rescate de la Unidad de Emergencia, los heridos fueron trasladadas a diversas clínicas y hospitales de Chiclayo.

Entre ellos, Lizeth Aydee Estacio Balmaceda dedicada al cultivo de palto, ha sido diagnostica con probable muerte cerebral. De igual manera, Rimbaldo Timaná Mendoza del proyecto de arándano presenta trauma shock y tuvo que ser entubado de emergencia.

Oswaldo Chiroque Sirlopú, de investigación y desarrollo resultó con una herida abierta, de consideración en la cabeza, además su saturación estaba en 50. El resto terminó con policontuso y fracturas en extremidades.





RECOJO

Horas después, un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento de los cadáveres e internamiento en la morgue para la respectiva necropsia de ley.Al lugar llegaron familiares que lloraban desconsoladamente..

Se tuvo conocimiento que Segundo Aníbal Fernández Vásquez, se dedicaba al transporte y alquilaba sus vehículos para el traslado del personal de la empresa agrícola. Deja en la orfandad a dos hijos de 20 y 11 años de edad.

Los seres queridos de Darwin Johnny Saldaña Jiménez, indicaron que trabajaba arduamente para poder sostener a sus cuatro hijos, y uno por nacer en un par de meses.

Ahora, prácticamente han quedado desamparados.

David Medina Castro laboraba en Cerro Prieto desde hace tres años y ahora deja huérfana a su hija de 7 años de edad.

El conductor del tráiler indicó a la Policía que al desengancharse su carreta, se detuvo por unos minutos y es allí que suecede el choque.