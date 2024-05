¿Desde que el expresidente Vizcarra cerró el Congreso en el 2019, donde estuvo este tiempo, a qué se dedicó estos cuatro años?.

Bueno, se cerró el Congreso y entendí que se había acabado una etapa y debía empezar una nueva. Inmediatamente vino la pandemia, hemos estado dos años encerrados y luego me he reinventado como abogado, me dedico en Lima como abogado libre y ejerzo la docencia universitaria. También soy árbitro en un centro institucional arbitral en Lima. A eso me he dedicado estos años que estuve fuera de la política.

¿Participó en la gestión para lograr la inscripción del Apra?. No, yo no he participado, eso lo han hecho los dirigentes del partido, pero satisfactoriamente hemos logrado la inscripción y hoy día estamos en una etapa de elaborar una propuesta programática para el país, nos preparamos para ofrecerle al Perú una alternativa de gobierno que nos pueda sacar de la frivolidad, el caos y la corrupción en la que está sumergido.

¿Con usted como candidato?. No, yo ahora tengo mi rol de militante, todavía es muy prematura, pero los que nacemos políticos, políticos somos, y vamos a morir siendo políticos, mucho va a depender de la voluntad de los militantes.

Hubo militantes que se fueron o postularon por el partido Avanza País, como Percy Ramos. ¿Cree que pueden regresar?. Los que se fueron cuando el partido estaba participando, evidentemente confrontaron con el partido, ellos ya no regresarán. Pero en el caso de Percy Ramos y los que postularon, ellos le pidieron permiso al partido porque no estábamos inscritos y el partido necesitaba tener una presencia social, tanto es así, que gracias a la participación de Percy Ramos tenemos un gobierno provincial y cuatro distritos, aquí en la región.

¿Está de acuerdo con el retorno de la Bicameralidad aprobada por el Congreso?. Me parece bien en términos generales, pero le han incorporado una trampa a la reforma constitucional. Los 60 curules de senadores no solo van a estar integrados por personas mayores de 45 años, sino que le han agregado haber sido congresistas. Entonces, como a veces el elector vota emotivamente, yo me temo que el cáncer de los congresistas mocha sueldos, los que utilizan las oficinas para crear partidos políticos, toda esa metástasis por la que el país está indignado, va a ser trasladado al Senado. Por eso es que la campaña que tenemos que hacer los partidos políticos es educar al elector.

¿Los actuales congresistas por Lambayeque habrían apoyado esta medida con esa intención? Ellos sí han votado por la restitución del Senado, inclusive los fujimoristas que desde el año 92 han hecho una resistencia persistente para que no se restablezca el Senado, pero la crisis política, de estos seis años con cinco presidentes, y los problemas que está viviendo el país, por ejemplo la calificadora de riesgo que nos ha quitado calificaciones debido a la inestabilidad del sistema político, se han visto obligados a aprobar el Senado, pero ahora, desde el lugar en que estemos, tenemos que educar al elector para que sepa votar. No puede ser posible que en la última elección del 2021, de los 20 candidatos, el pueblo votó por el peor, porque no tenía experiencia para gobernar. Aquí no se trata de que tengas plata, que seas blanco, se trata que tiene por lo menos - eso va a ser el objetivo del partido - poner gente con mucha experiencia para las responsabilidades en los cargos que pretendemos ofrecer al país y buscar su confianza.

¿Cree que la presidenta Dina Boluarte podría terminar como Pedro Castillo, en la cárcel? Es un gobierno de la frivolidad, de la corrupción, no solamente los relojes rolex expresan una frivolidad en una mujer que fue elegida supuestamente por los sectores más marginales del país y que ahora entiende que para representar mejor a la Patria tiene que estar con joyas, eso está muy distante del acceso del país. Y ella está cogobernando con un Parlamento totalmente desprestigiado, un Parlamento con gente que no ganó la elección. El Keikismo populista está destruyendo todo lo que hizo el fujimorismo clásico, que estabilizó el país, estabilizó la economía, le dio institucionalidad, pero el keikismo populista está destruyendo todo eso. El Congreso hoy cuesta 1180 millones de soles con 130 congresistas y eso el año 2011, cuando nosotros nos fuimos, con los mismos 130 congresistas, costaba S/ 411 millones. Hoy día la política le cuesta a los peruanos la mitad, medio punto del PBI.

Y pese a eso, los congresistas se han aumentado el sueldo. Es terrible, es una insensatez, no solamente eso, sino que desde diciembre se comenzaron a pagar bonos. En el tiempo que yo he estado, 23 años en el Congreso, nunca los congresistas se han pagado bonos, pero esta situación se agrava porque se da en el contexto de que por primera vez el país vive una recesión. Ni siquiera ese bono se lo pueden haber merecido por haber acompañado al gobierno para hacer una buena gestión, hemos caído por primera vez en recesión. El desempleo, la pobreza ha recrudecido y los congresistas no han tenido mejor expediente que no solamente pagarse ese bono, sino incrementarse la bonificación congresal y esa fue creada desde el año 2008 cuando yo era presidente del Congreso y desde esa fecha no ha sido incrementada. Entonces, en mal momento han hecho este reajuste pero además no solamente esto, ahora acaban de recibir 50 millones de crédito suplementario del gobierno. El gobierno les da esta plata para que el Congreso no haga control político y con esta plata están inundando el Congreso de contratados. El Congreso en el 2011 tenía 1800 empleados y ahora tiene cerca de 5 mil empleados y eso hace que todo se dilate, se vuelva lento, y el ciudadano no sienta que el Congreso lo ayude.

El Congreso también eliminó las elecciones primarias en los partidos. ¿Qué le parece?. Con esto se benefician los partidos empresas que hay en el Perú. Todos sabemos que hay empresarios, especialmente de la educación, que han tomado el Congreso, que han tomado la política para seguir manteniendo sus privilegios.

¿A quién se refiere con estos partidos empresas?. A los partidos que están representados en el Congreso, que representan a las universidades. Los impuestos que el Estado deja de cobrarles y que se pensó era para reinvertirlos en la mejora de la calidad para los estudiantes, los partidos empresas lo están utilizando para hacer vida política, para tomar el Congreso y a partir de allí, mantener los privilegios que tienen hoy día algunas empresas que no pagan impuestos.

¿Qué opina de la gestión del gobernador Jorge Pérez?. Es prematuro, yo creo que sus dos primeros años hay que ayudarlo, para que puedan materializarse todos sus proyectos. Creo que a partir del segundo año se puede hacer un razonamiento y juzgar su gestión como también lo de la alcaldesa, Janet Cubas. Pero dígase de paso el problema más grande que tiene Chiclayo es la basura y el desorden en el transporte, que hasta ahora no hay una estrategia o una política muy clara para erradicarlo.

¿Usted apoyó la candidatura de Jorge Pérez?. Nosotros sí, un sector del Apra sí, sin condiciones, yo no lo conozco al señor, yo soy un convencido de que el mal, el cáncer de la política de Lambayeque son los Acuña, ellos han tenido todo, han tenido el gobierno regional, municipios provinciales, distritales y qué han hecho, absolutamente nada. O sea todo el desastre de Lambayeque, desde el 2011 a la fecha, los grandes responsables son ellos, ellos no pueden sacar el cuerpo, porque ellos han tenido el control de casi todo y a los hechos me remito, qué obra importante han hecho por Lambayeque.

Y Acuña tuvo riñas con el exalcalde David Cornejo, lo que no se observa ahora con Pérez y Cubas. Sí pues, y no hay que olvidar que el señor Cornejo gana con el partido de Acuña. Son partidos empresas, ellos no buscan gente con trayectoria, gente con mérito partidario, sino, como una empresa, contratan a determinado candidato, le financian la campaña, y de ahí quieren que estén sometidos a sus designios, entonces, no es una institución política ese movimiento. Entonces, en ese contexto, un sector de apristas evaluamos y decidimos apoyar lo que Lambayeque quería, el cambio, y el voto contundente fue por el cambio.

Y ahora el gobernador enfrenta protestas, como la de pescadores que están en contra de la exploración petrolera. Usted tiene familia en Ciudad Eten. ¿Está de acuerdo con la posición de los pescadores? Mire, no tengo el pliego, pero yo creo que cualquier forma de desarrollo de la actividad petrolera siempre tiene que tener un límite, respetar el espacio que tienen, especialmente, los pescadores de la pesca artesanal, para que puedan realizar su actividad económica, si eso se respeta, bienvenido, pero de ninguna manera se puede hacer desarrollo o exploración de petróleo por encima de los derechos de los pescadores.

Ellos están decididos tajantemente a no permitirlo porque creen que va afectar la pesca artesanal, el comercio, los restaurantes e incluso el turismo. Sí, pero para eso se hacen estudios, yo creo que el gobierno regional tiene que preparar estudios que justifiquen la intervención, si no hay estudios adecuados, este malestar que hay en la pesca, se puede trasladar a otros sectores, y vamos a tener mayores problemas, pero si es compatible desarrollar la actividad petrolífera, pero respetando los espacios de la pesca artesanal, especialmente.

Otra protesta masiva que enfrentó y enfrenta el gobernador es de los agricultores en contra del proyecto La Montería. Ese es un tema muy complejo pero tiene una solución, se resuelve con diálogo. Aquí, creo que la autoridad regional tiene que no tomar partido, y no buscar la salida responsable, porque ya el tema de la Montería es un tema recurrente, hay que tratarlo con mucho diálogo y buscar llegar a un entendimiento de las partes.

¿Pero desde su posición, estaría de acuerdo con este proyecto? Si el proyecto beneficia a Lambayeque, tiene que llevarse adelante, pero eso tiene que responder a estudios, y yo no creo que sean insensatos los que están en contra, si es que no les han explicado detalladamente, los estudios tiene que reflejarse si es beneficioso para Lambayeque o no. Y si es beneficioso obviamente tenemos que apoyarlo, pero tiene que responder a estudios y no a corazonadas de determinada gente política o autoridades que por compromisos que han asumido lleven adelante un tema que pueda generar una convulsión social.

Incluso la minería también la rechazan en el sector altoandino, ¿entonces qué le depara a Lambayeque?. Creo que el tema del desarrollo minero de Cañariaco, hay que conversar especialmente con la cabeza de esa frontera de Cajamarca y ahí está contaminado con mucha gente que ideológicamente está contra la actividad minera. Ahí tenemos 800 mil millones de cobre que puede poner en valor al departamento de Lambayeque. Yo creo que este desarrollo se tiene que hacer, y se hace cuidando todas las normas medio ambientales y garantizando no perjudicar la tierra de los agricultores, eso ahora es muy importante, no hay que olvidar que Lambayeque solamente recibe de canon pesquero 40 mil soles. No tenemos otro ingreso adicional como lo tiene Piura, como lo tiene Cajamarca, o La Libertad, y tenemos ahí una enorme riqueza que tenemos que explotarla.

¿Entonces que le falta a la gestión de Jorge Pérez para sacar adelante estos proyectos?. ¿Cambiar de funcionarios, algunos apepistas?Yo no creo en la estigmatización de los funcionarios, que porque eres aprista, porque eres apepista, con tal que sean buenos funcionarios del partido que sea, hay que priorizar obras importantes, y esa de Cañariaco, en el distrito de Cañaris, creo que esa es una obra muy importante, yo me la jugaría por esa obra, conversando con la gente, porque sino va a terminar siendo un Conga, y creo que Lambayeque necesita de esos recursos.

¿Supo que el exalcalde de San José, el aprista Víctor Paiva fue sentenciado y tiene orden de captura? Yo soy respetuoso de las decisiones judiciales, pero como abogado y ciudadano que soy, yo creo que esa ha sido una sentencia muy drástica. Si usted revisa la sentencia, está referida porque el alcalde supuestamente firmó el contrato un día después de que se venció el plazo para firmarlo, es más, en los términos de la sentencia se le está condenando por colusión simple. Cuando a un funcionario lo sentencian por colusión simple es porque no ha habido perjuicio económico al Estado, porque la colusión agravada sí es cuando hay un perjuicio económico. Yo creo que esa sentencia es desproporcionada, pero mi compañero tiene sus abogados y yo creo que en la Corte Suprema, todavía no termina el proceso, espero que esa decisión que es injusta pueda ser revertida.

¿Y usted del tiempo que estuvo en el Congreso cuantas denuncias acumuló y cuántas ya han sido archivadas? Tengo seis. Bueno cuatro que han sido archivadas. Dos me han hecho cuando ya no he estado de congresista. De las cuatro, una fue vinculada al tema de los Wachiturros de Tumán, otra de Los Temerarios del Crimen, todas esas investigaciones ya han sido archivadas en la Corte Suprema porque eran falsas, eran colaboradores creados por este exfiscal que se ha metido a la política y lo que él quería era destruir a los adversarios políticos para erigirse. Y ahora, yo tengo una denuncia como dirigente del partido porque supuestamente el señor Barata, el año 2005 le dio al compañero Luis Alva Castro 200 mil dólares para la campaña, y a nosotros nos han incluido, a Mulder, a Mercedes Cabanillas, a Jorge del Castillo porque en esa época éramos dirigentes del partido. Bueno, que nos investiguen, pero yo tengo la seguridad que al término de la investigación eso se va archivar porque, por lo menos yo, en esa época estaba en Chiclayo, hacía la campaña en Lambayeque, pero me han incluido por ser dirigente.

¿Y la otra denuncia por qué hechos son? La otra denuncia es por haber firmado un Decreto de Urgencia. Los Decretos de Urgencian por mandato de la Constitución tienen que rubricarlos el presidente del Consejo de Ministros, sino no se puede publicar, entonces entrando yo a ser primer ministro lo rubriqué porque era para autorizar a Osinerming contratar supervisión para el tercer tramo de la interoceánica del sur, a raíz de eso me han comprendido, estoy allanado a la investigación, pero todas están en investigación preparatoria y en ninguna de las dos nos han dictado medida restrictivas porque son hipótesis de los fiscales que por molestarnos a los apristas nos hacen este tipo de investigación pero como lo dije alguna vez, cuando el señor Carrasco (exfiscal) nos hizo aparecer como miembros de organizaciones criminales, dos han sido archivadas por la Corte Suprema y dos por el Congreso de la República.

Del caso de Odebrecht – Olmos también lo apartaron. Ese caso es insólito, han estado investigando el tema de Olmos y en el Ministerio de Economía aparecen dos ingresos que yo hago en mi condición de congresista en el año 2011 cuando el Apra estaba en el gobierno, ingresos que yo hago con Humberto Acuña. Como Humberto Acuña está investigado por Olmos, la hipótesis del fiscal es que yo he entrado con Acuña al MEF para interceder por Olmos y no es verdad, ahí he demostrado con las fechas, yo ingresé dos veces con Acuña porque él acudió a pedir al gobierno de García 40 millones para terminar el hospital regional, equiparlo, y yo me comprometí a hacer esa gestión, fuimos, hablamos, pero eso ya esta archivado en primera instancia.

¿Qué opina de esos comentarios que Alan García está vivo? Yo creo que Alan va a ser siempre un mito. Dios lo tiene en su gloria, está al lado de Haya de la Torre, pero nos da a los apristas mucho gusto que después de cinco años, los adversarios lo mantengan vivo, que hagan película, que especulen y que muchos de ellos digan que si estuviera Alan García en el Perú, no hubiera pasado el tema de Dina Boluarte, y nosotros los apristas lo recordamos al cumplir los 100 años el Apra. Le cuento un incidente. Cuando murió Alan García, a nosotros, tres dirigentes, nos permitieron ver su cadáver, en el hospital, luego el ministro del interior nos enseñó la grabación que hicieron cuando él se disparó en el cuarto. El resto es una leyenda, pero Alan siempre va a ser una persona que va a concitar la atención de los adversarios y especialmente de nosotros los apristas que lo recordamos.

