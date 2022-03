Un verdadero calvario viven decenas de familias de las urbanizaciones San Francisco y Buenos Aires de Chiclayo, debido a que el desagüe ha colapsado dentro de sus viviendas, haciéndolas inhabitables.

Las aguas servidas brotan continuamente a través de sus inodoros y duchas, inundando el piso de sus salas, comedores y habitaciones, por lo que se han visto obligados a irse a vivir a otras viviendas, esperando una solución.





HECHOS

Las pérdidas que ha dejado este problema son cuantiosas, pues no solo el agua de alcantarilla ha malogrado artefactos eléctricos y muebles, sino también ha humedecido sus paredes.

Los niños y adultos mayores son los más perjudicados, es por ello que han sido trasladados a casas de sus parientes. Solo algunos propietarios de los domicilios afectados permanecen en el lugar durante el día para cuidar algunas de sus pocas pertenencias.

“He tenido que evacuar a mis hijos y a mi madre a otro lugar, pero lamentablemente no tengo a donde llevar mis cosas y se ha malogrado mi cocina, mi refrigeradora. ¿Quién me va a devolver esto? Aquí ha venido personal de Sunass que supervisa a Epsel pero no hay solución”, dijo el vecino Hamlet Regalado.

Del mismo modo, el morador Walter Virgilio lamentó que Epsel aún no haya renovado el colector Bolognesi, el cual provoca los colapsos de desagües en su zona.

“Epsel solo envía el hidrojet, desatora los buzones, lo limpia y a los tres días de nuevo el problema. La solución es el colector Bolognesi, por que de ahí depende, tienen que arreglarlo”, aseveró.

Asimismo, la pobladora Cecilia Silva lamentó que desde el mes de diciembre, Epsel no pueda reparar el colector Bolognesi, afectando la calidad de vida de decenas de familias.