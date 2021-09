Con nueve abstenciones y solo cinco votos a favor, el concejo provincial de Chiclayo rechazó la propuesta de contratación directa, por causal de desabastecimiento inminente, para el programa Vaso de Leche.

Regidores oficialistas y de minoría cuestionaron la falta de documentación sobre la licitación pública y las sospechas de direccionar la compra de alimentos al mismo proveedor.





Argumentos

La sesión del pleno inició ayer con la presentación de los funcionarios que estuvieron a cargo de la licitación pública. El subgerente de Logística, Carlos Enrique Montalvo Calderón, aseguró que se tenía prevista otorgar la buena pro -para la compra de leche fresca, hojuelas de avena, quinua, quihuicha, trigo y maca fortificada- el 2 de agosto.

Sin embargo, uno de los postores (Empresa Comercializadora EIRL) presentó observaciones sobre la licitación que, hasta la fecha, no han sido resueltas por el Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce).

“Estamos a la espera de ese pronunciamiento del Tribunal. Ello implica que, en el mejor de los escenarios, nos tomaría un mes para realizar todo el proceso (de contratación)”, expresó el abogado.

La regidora Felipa Orosco Nuntón cuestionó que la municipalidad no haya entregado, previo al debate, las cotizaciones de todos los postores interesados en la licitación.

“Lo que nosotros queremos es transparencia y eso significa que no haya malos manejos dentro de la municipalidad, por eso buscamos que la documentación esté completa”, expresó.

Asimismo, hizo notar que la licitación pública fue convocada “de forma tardía”, es decir, recién en junio pasado.

En respuesta, Montalvo aseguró que enviaron solicitudes a distintas empresas pero solo recibieron la cotización del Establo Montenegro, empresa a cargo de Tulio Montenegro Vásquez, quien es proveedor de la leche fresca desde la gestión del exalcalde Roberto Torres.

Por su parte, el concejal Andrés Calderón Purihuamán -quien también forma parte del oficialismo- exhortó al alcalde Marcos Gasco a investigar el presunto desabastecimiento.

“Lamentablemente el alcalde no corrige a sus funcionarios. Aquí el responsable es el funcionario del área usuaria. Cómo no van a saber hasta cuando tienen leche, no prevén los tiempos. No nos llame la atención que en el 2022 se dé lo mismo”, alegó.

Mientras que el regidor Ricardo Lara Doig aseguró que resulta “extraño” que el Tribunal del OSCE “no tenga un plazo para resolver” las observaciones.

En ese sentido, consideró innecesario que se busque responsabilidad en los funcionarios por las demoras en el proceso de licitación. “Deberíamos dejarlo a la Secretaría Técnica. Por eso apelo y solicito que apoyemos la contratación”, expresó.

El concejal al igual que Calderón Purihuamán, Javier Montenegro Cabrera, Carlos Montenegro Gonzáles (tío del proveedor Tulio Montenegro) y Jose Nakamine Kobashigawa votaron a favor del pedido.

Sin embargo, los regidores Andrés Puell, Randy Vegas, Percy Espinoza, Jony Piana, María Nela Berna, Pedro Ubillús, Pamela Alva, Felipa Orosco y Karina Villegas votaron en abstención.

Tras el debate, Jony Piana aseguró que esta votación “insólita” demuestra la “descomposición” del oficialismo y la “desconfianza” de algunos regidores hacia la actual gestión y sus funcionarios.