Un nuevo motín se podría registrar en el interior del penal de Chiclayo, ubicado en el distrito de Picsi, esto debido a que se estarían registrando más víctimas del coronavirus.

Familiares de algunos reos se comunicaron con Correo para denunciar que en esta última semana, al menos, dos presos han perdido la vida tras contagiarse de este letal virus





DENUNCIA

Correo tuvo acceso al acta de defunción de uno de los internos, de 46 años de edad, quien pereció el último miércoles en el hospital temporal Carlos Augusto Salaverry, ubicado en el distrito de La Victoria, cuyas causas fue por Covid-19.

Los familiares de este reo indicaron que su ser querido fue trasladado al nosocomio un día antes de su deceso, es decir el martes, pues recién empezó a sentir gran malestar en su salud, por lo tanto se cree que se trate de la nueva sepa del coronavirus.

Asimismo, denunciaron que el tópico del centro penitenciario ya estaría colapsado con unos 40 reos infectados y los dos médicos que existen no se abastecerían para atender a todos. Tampoco se tendría oxígeno medicinal y medicamentos para el tratamiento de cada uno de los enfermos.

“No hay oxígenos ni medicinas, por ello no han podido darle estabilización a mi familiar, con decirle que hay solo un oxímetro para más de 4,000 presos. Lamentablemente ha muerto víctima de la Covid-19. Actualmente tengo conocimiento que existen unos 35 reos más que requieren inmediata hospitalización, porque en el tópico ya no hay camas y nos dicen que en los hospitales de Chiclayo tampoco hay y por eso no los evacuan”, sostuvo un ser querido de reo fallecido.

Los familiares sospechan que la situación por la pandemia es crítica en el interior del penal; sin embargo, a su parecer, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no quieren hacerlo público.

Correo recibió también denuncias de más familiares de presos, quienes sostienen que existe falta de agua y que los reos solo tienen acceso una hora al día del líquido elemento, pese a que este recurso es indispensable para un buen aseo de manos y así evitar más contagios.

Ante esta situación, los reos solicitan ser atendidos por las autoridades. De no ser escuchados, han advertido con realizar un motín a fin de ser escuchados.

Cabe recordar que en el 2020, durante los primeros meses de la pandemia, hubo algunas reyertas en este penal que dejaron como saldo cinco personas muertas.





CONTROLADO

Ante estas denuncias, el director del Inpe región Norte, Walter Curo Apaza, dijo que todo lo dicho por los reos o sus familiares es totalmente falso, ya que el área de tópico está implementado con medicinas y equipos de protección personal o bioseguridad.

“Reos sospechosos del virus solo tenemos 18 aislados, hospitalizados por covid solo uno en el hospital. Solo un reo ha muerto por coronavirus en lo que va del año, el otro fue otra enfermedad que padecía. Ya con la experiencia que se tuvo en la primera vez, eso está sirviendo bastante, ya tenemos los equipos completos. El personal ya conoce, ya sabe cómo abordar, ya tenemos la protección, el ambiente para cuando ingresan tienen que estar aislado 15 días primero y otros 15 días en observación. Los mismos internos se confeccionan sus mascarillas, tenemos todos los balones de oxígeno llenos y concentradores del mismo”, añadió.

Finalmente declaró que ya cuentan con la respectiva seguridad interna con los servidores del Inpe para evitar cualquier amotinamiento que puedan intentar realizar los presos. El recinto cuenta con 4,158 presidiarios, pese a que solo fue diseñado para cerca de 2 mil internos, lo que evidencia un hacinamiento total.