La evolución del virus SARS-Cov-2, responsable de causar la enfermedad del Covid19 en todo el mundo, merece ser objeto de nuevas investigaciones en la región.

El estudio más reciente, que ha sido publicado por biólogos del Hospital Regional de Lambayeque, advierte que las mutaciones inglesas de este virus llegaron a Lambayeque desde marzo del año pasado.

Correo pudo conversar con el biólogo Franklin Aguilar Gamboa, parte del equipo de profesionales del laboratorio de Virología e Inmunología del referido hospital, para conocer los hallazgos de esta investigación y cómo se deben modificar las políticas sanitarias en Lambayeque ante la aparición de nuevas variantes del virus en todo el mundo.





Origen

El pasado 7 de enero, la Sociedad Americana de Microbiología publicó la investigación desarrollada por Franklin Aguilar, Luis Alberto Salcedo Mejia, Luis Miguel Serquén López, Marco Enrique Mechán Llontop, Percy Omar Tullume Vergara, Juan José Bonifacio Briceño, Ramsés Salas Asensios, Heber Silva Díaz y Juan Cárdenas.

Estos profesionales que pertenecen al Hospital Regional de Lambayeque tuvieron el apoyo y asesoría de la Universidad Virginia Tech, de Estados Unidos, y biólogos bioinformáticos de Chile.

El objetivo, tal como explica Franklin Aguilar, fue determinar cuáles eran las variantes del virus Sars-Cov-2 que estaban circulando en Lambayeque.

“Para poder determinar cuál es la dinámica de la circulación de estas variantes, en la región, teníamos que tener una información básica. Por eso en abril del año pasado, seleccionamos las primeras cepas de transmisión (del virus)”, explica el biólogo.

Los hallazgos de la investigación están detallados en el artículo científico, publicado bajo el título “Genomic Sequences and analysis of five Sars-Cov-2 variants obtained from patients in Lambayeque, Peru”.

Durante la etapa de investigación, los biólogos del Hospital Regional seleccionaron a pacientes infectados de cinco distritos: José Leonardo Ortiz, La Victoria, Chiclayo, Lambayeque y Monsefú.

De ellos se obtuvieron secuencias del genoma, es decir, del material genético de este virus que fue procesado y analizado durante cerca de 5 meses.

En palabras de Franklin Aguilar, del genoma del virus se desprenden todas sus características (por ejemplo: capacidad de transmisión y letalidad) y esta fue la base del estudio desarrollado en Lambayeque.

El resultado mostró dos hallazgos importantes, según refiere el biólogo, sobre todo ahora que surgen nuevas variantes del virus en países como Sudáfrica, Brasil e Inglaterra.

Como han explicado investigadores de todo el mundo, el virus Sars-Cov-2 ha sufrido diferentes mutaciones, desde que se inició la pandemia. Sin embargo, lo que alerta a los científicos es que una serie de mutaciones puede desencadenar una nueva variante del virus.

A la fecha, la variante británica (provocada por la mutación N501Y del virus) ha tomado mayor relevancia ya que el gobierno de Reino Unido informó que es un 30% más mortal en los mayores de 60 años.

Entre las tantas mutaciones del virus, también destaca la “D614G”, que desde su detección en Italia en febrero del 2020 se ha hecho predominante en casi todo el mundo.

“Esa variante también se asoció con una mayor transmisibilidad (del virus)”, explica el biólogo Franklin Aguilar.

Precisamente la mutación D614G fue la que halló el equipo de biólogos del Hospital Regional en algunos de los pacientes con Covid19 de la región.

Esto comprueba que una mutación detectada en Italia pudo llegar a Lambayeque y, convertirse en una trasmisión local. Es decir, “los pacientes se habían contagiado netamente en la región”.

Además, el grupo de investigadores encontró una nueva mutación “inusual” del virus en la proteína M. Para los especialistas, esto permite concluir que el virus tiene la capacidad de desarrollar otro tipo de variaciones en Lambayeque.

“Todavía no sabemos qué podría significar esto o cómo podría cambiar el panorama, si es que esta variación en la proteína M ha tenido más éxito. Todas esas cosas saldrán a la luz con un segundo muestreo”, señala Franklin Aguilar.

El biólogo advierte que esta mutación “inusual” puede darle ventaja al virus en su proceso de infección; pero se requiere una nueva secuencia del genoma para tener más hallazgos.

“No sabemos cual es el efecto real de estas mutaciones”, aclara. Por lo importante que aclarar estas dudas en base a la ciencia, los profesionales del Hospital Regional reconocen que se necesita seguir “secuenciando genomas” gracias al financiamiento de nuevas investigaciones.

Sin ello, resultará difícil interpretar “cuál es el panorama epidemiológico del Sars-Cov-2”. Desde luego, en Lambayeque al igual que en todo el país, esto no es tan sencillo.

Solo para la primera fase de la investigación que desarrollaron los biólogos, se requirió que el análisis bioinformático del material genético sea realizado por expertos de Estados Unidos y Chile.





Futuro

La investigación realizada en Lambayeque no ha determinado si existe una nueva variante del virus en la región o si alguna de las variantes descubiertas en otros países ha llegado a infectar a pacientes.

No obstante, Franklin Aguilar tiene claro que las probabilidades de que en cualquier parte del mundo surjan nuevas variantes del virus “es evidente”.

“Se sospecha que la variante brasileña, por ejemplo, que es más resistente a los anticuerpos de neutralización que se generan por la vacuna”, precisó.

Por esta razón, considera importante que continúen las investigaciones para comprobar si las vacunas desarrolladas hasta ahora son eficaces contra estas variantes.

Mientras la ciencia avanza sobre este aspecto, ¿cómo prepararse ante la posibilidad de que la variante descubierta en Manaos (Brasil) llegue a la región?

El biólogo recomendó que las políticas sanitarias se enfoquen en cortar la transmisión del virus en espacios cerrados y con poca ventilación como gimnasios y restaurantes.

De forma complementaria, consideró que se requiere mayor vigilancia en las fronteras y en las zonas de mayor transmisibilidad del virus con cuarentenas focalizadas.

“Lambayeque es una zona de alto tránsito y es muy probable que tengamos el ingreso de las variantes del virus con mucha facilidad”, precisó el especialista.