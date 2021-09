Insólita respuesta. La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) asegura que no tiene registrado ningún panel a cargo de la Empresa Publicitaria de la Victoria SRL, compañía donde el gobernador regional Luis Díaz Bravo y el regidor Ricardo Lara Doig figuran como representantes legales.

El regidor Jony Piana Ramírez, quien solicitó la información, advirtió que los espacios publicitarios de esta empresa siguen funcionando en Chiclayo. En su opinión, los funcionarios tratan de ocultar las irregularidades de la actual gestión.





DOCUMENTOS

Durante la sesión de concejo realizada el pasado 26 de agosto, el regidor Jony Piana solicitó un reporte detallado de los paneles que administra la “Empresa de Publicidad de La Victoria”.

Poco después, según consta el memorándum N° 383-2021, se solicitó a la Gerencia de Desarrollo Urbano que remita un informe sobre la autorización otorgada a esta compañía para la instalación de paneles.

Además, dicha oficina debía precisar la ubicación de todos los espacios publicitarios otorgados a la fecha, su localización (“si se encuentran en propiedad privada o en la vía pública”) así como su estado de conservación.

El regidor también pidió una copia de las declaraciones juradas anuales de la empresa, así como el nombre de sus gerentes o apoderados. Esto último con el objetivo de corroborar la información que aparece en el sistema de Sunat.

De acuerdo a la entidad tributaria, el gobernador Luis Díaz Bravo ocupa la gerencia de esta empresa mientras el regidor, Ricardo Lara, es gerente general. Ambos tienen esos cargos desde el 14 de abril del 2011.

Mediante el informe N° 669, del 7 de septiembre pasado, se indicó a la subgerente de Control Urbano y Supervisión de la MPCh, Lilian Angélica Díaz Castillo, “que lo solicitado (por el regidor) no se encuentra en los archivos” de dicha oficina.

El documento también afirma que no existe número de registro ni expediente de ingreso a Sisgedo -relacionados a la empresa- desde el 2016. No obstante, ratificaron que la compañía de Luis Díaz Bravo sigue activa.

Los vínculos de la “Empresa de Publicidad de La Victoria” con el gobernador regional y el regidor oficialista Ricardo Lara no son algo nuevo.

En 2015, Correo reveló que el concejal intervino para que no se retirará un panel publicitario que estaba instalado cerca al Hospital Almanzor Aguinaga.

Incluso, el entonces alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel -ahora procesado por conformar una red de corrupción al interior de la comuna- aseguró que Lara Doig estaba infringiendo las normas municipales.

Pese a toda la información que ha circulado en medios periodísticos, la secretaría general del municipio negó a Piana Ramírez que haya ingresado algún documento a nombre de la Empresa de Publicidad de La Victoria.

“Estoy en la avenida Bolognesi y he contado al menos cinco paneles con los teléfonos del regidor Lara y del gobernador regional. He comenzado en la calle Grau y aún me falta ver otras calles. Sencillamente, los funcionarios se burlan de los pedidos de información”, dijo Jony Piana.

El concejal recordó que en otra oportunidad también solicitó al municipio la lista de trabajadores contratados desde 2019, mediante la modalidad de locación de servicios, pero solo le entregaron datos del 2006.