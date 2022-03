Una joven madre de familia se mostró totalmente desesperada, esto luego que su pequeña hija sufrió un accidente casero y en el Hospital Regional Docente Las Mercedes (HRDLM) le negaron la atención.

Ayer al promediar la 1 de la tarde, hasta el mencionado nosocomio llegó Fiorella Guerra Ñañez (18), cargando en brazos a su niña de iniciales M.H.G., de tan solo 3 años de edad.





ACCIDENTE

La pequeña presentaba cortes de consideración en sus piernas y pies, por lo tanto estaba sangrando y esto producto de una botella de vidrio que se rompió al caer de un mostrador de la tienda de su casa ubicada en la calle Vista Florida N° 140 de la ampliación Tupac Amaru en Chiclayo.

“Mi hijita baja corriendo y se coge del mostrador, el cual al balancearse se cae un botella de gaseosa de vidrio y se quiebra. Los vidrios saltan a sus piernitas y pies causándole un fuerte sangrado. La traje de inmediato a emergencia del hospital Las Mercedes y porque no tengo el DNI no me la quisieron atender”, dijo entre lágrimas la madre.

Asimismo aseguró que un día antes le robaron su cartera con todos sus documentos y para ello traía una copia de su documento nacional de indetidad; Sin embargo, este se le cayó en el apuro.

Ante la falta de interés por parte del perosnal médico, los familiarees decidieorn llevarla a una clínica, pese a que son de bajos recursos económicos.