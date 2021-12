La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó que el 100% de las camas UCI destinadas a pacientes con Covid19 están ocupadas, como resultado del aumento que registra Lambayeque en el número de contagios.

El coordinador del programa “Vamos a tu encuentro” de dicha gerencia, Jorge Fernández Mogollón, advirtió que el 60% de los pacientes hospitalizados no contaba con el esquema de vacunación completo.





Detalles

Según los reportes del Ministerio de Salud (Minsa), al 14 de diciembre, ya suman 254 casos de Covid19 en la región. Esta cifra representa más del 50% del total de casos positivos detectados en noviembre pasado.

Este aumento progresivo en el número de contagios se está evidenciando con una menor disponibilidad de camas en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A esto se suma el porcentaje de personas que aún no están protegidas contra el virus. En Lambayeque, 146 mil personas mayores de 12 años aún no reciben su segunda dosis, y otras 192 mil 557 no están vacunados.

El médico epidemiólogo Jorge Fernández confirmó que las 34 camas UCI que existen entre el Hospital Regional y los Hospitales Luis Heysen Incháustegui y Almanzor Aguinaga Asenjo, de EsSalud, están ocupadas por pacientes con Covid19.

Lo más preocupante es que el 60% de estos casos corresponde a personas que no fueron vacunadas o que solo recibieron su primera dosis.

“En su gran mayoría, son pacientes adultos mayores pero también vemos que hay personas jóvenes que no se pudo vacunar”, señaló.

Fernández Mogollón explicó que un incremento en la ocupación de camas UCI implica también un mayor consumo de oxígeno en los hospitales para dar ventilación mecánica a los pacientes más graves.





Panorama nacional

Durante la conferencia de prensa que dirigió ayer la Premier Mirtha Vásquez, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que en enero del 2022 llegará un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer.

Las dosis serán destinadas a los menores de 5 a 11 años, a fin de facilitar su retorno a las clases presenciales. A nivel nacional, el 72% de la población mayor de 12 años ya recibió las dos dosis de la vacuna.

Gracias a ello, las proyecciones de letalidad en el peor escenario de una tercera ola -es decir, 130 mil fallecidos, según cálculos del Minsa- se han reducido casi cinco veces.

Sin embargo, Cevallos remarcó que todavía hay un retraso en la aplicación de las dosis de refuerzo. “Está demostrado que luego de 5 o 6 meses, las defensas frente al Covid19 disminuyen, sobre todo ante las variantes como Delta y Ómicron, por tanto, insistimos en que los adultos mayores se apliquen la tercera dosis”, agregó.

El ministro también exhortó a la población a cumplir las nuevas disposiciones sanitarias, a fin de evitar que se repita un escenario similar al de la segunda ola.

“Tenemos que cuidarnos entre todos, porque la segunda ola, que nos costó casi 100 mil muertos se desarrolló 12 días después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, afirmó.