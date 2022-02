Pese a la crítica situación que atraviesa la región, el encuentro denominado “Reunión Ejecutiva por el Desarrollo de Lambayeque” solo alcanzó compromisos para que los ministerios atiendan los asuntos más urgentes de los municipios y del Gobierno Regional - GORE.

La organización de esta actividad despertó mucha expectativa en la sociedad civil, pero en concreto es poco lo que se pudo avanzar.

Cabe precisar que este cónclave tuvo lugar ayer en el colegio militar Elías Aguirre. Hasta ahí llegaron el presidente de la República, Pedro Castillo; el premier Aníbal Torres, la vicepresidenta Dina Boluarte; y los ministros de Economía, de Relaciones Exteriores, de Transportes y Comunicaciones, y de Desarrollo e Inclusión Social. También intervinieron los alcaldes y el gobernador regional.





Promesas

A su salida en horas de la tarde de la institución educativa, el mandatario señaló que su gestión tiene un compromiso con el Terminal Portuario y que ese tema fue conversado durante la mañana por las autoridades del GORE y el ministro de Transportes, Juan Silva.

Al clausurar la reunión, el jefe de Estado ofreció dar atención a las obras paralizadas, a revisar con sus asesores la viabilidad de los proyectos de La Calzada, de hospitales y centros de salud.

Además, dijo que el ministerio de Vivienda trabajará de la mano con los municipios de Chiclayo y José Leonardo Ortiz (JLO), para dar solución al colapso del sistema de alcantarillado y la gestión de nuevas obras de saneamiento.

Castillo también volvió a deslizar su compromiso para que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) logre el licenciamiento institucional.

Pero la partida del presidente fue accidentada, debido a que un buen número de ciudadanos lo esperaron en los exteriores del plantel, para abordarlo y solicitarle ayuda.

En este grupo, destacaron los trabajadores azucareros, a quienes Castillo ofreció recibirlos en Palacio de Gobierno.

Quien tuvo que poner paños fríos fue el premier Torres, pues antes de que finalice el evento, este tomó la palabra y enfatizó que “el Gobierno central tendrá que evaluar dentro de las posibilidades económicas, e ir ejecutando”.

Luego habló sobre la importancia de conseguir que más ciudadanos se vacunen contra la Covid-19.





Demandas

A través de su exposición el gobernador regional, Luis Díaz Bravo indicó que el GORE requiere apoyo para obtener el financiamiento que permita la construcción de los nuevos hospitales de Motupe y Ferreñafe. Del mismo modo para 15 centros de salud y su respectivo equipamiento, ya que es necesario ampliar los servicios de atención.

En cuanto a Infraestructura, enfatizó que su gestión busca recursos para culminar el canal de Huallabamba, porque este mejorará la dotación de agua para la agricultura.

Cabe indicar que horas antes, el gerente regional de Salud,

Alipio Rivas informó a la prensa que en la mesa de trabajo múltiple se pidió priorizar el Hospital de Motupe, porque es el expediente más avanzado. Además, explicó que el proyecto del Hospital de Ferreñafe requiere de una inversión de S/ 320 a S/150 millones, pero que la decisión está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos funcionarios en una sesión anterior advirtieron que el Gobierno no dispone de tales montos.

Es preciso indicar aquí, la intervención del alcalde distrital de Pacora, Virgilio Vidal Arboleda, quien demandó la ejecución de la represa La Calzada, ya que, como aseguró, esto evitará los desbordes del río La Leche y facilitará la construcción de una planta de tratamiento. Esta localidad es una de las más afectadas por la presencia de arsénico en el agua.

En tanto los alcaldes de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, Marcos Gasco y Wilder Guevara, respectivamente, enfocaron sus pedidos en obras de saneamiento, la ejecución del drenaje pluvial y limpieza pública. Así en ese orden.

El alcalde de Lambayeque, Alexander Rodríguez solicitó gestionar la autopista El Sol y la rehabilitación de la vía Lambayeque - Olmos.





Terminal

Este tema fue ampliamente discutido en los últimos días, debido a que la Sociedad Nacional de Industrial y el Colegio de Ingenieros de Lambayeque advirtió que el proyecto del Terminal Portuario sería excluido del Plan Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas.

Consultado, en horas de la mañana, sobre este incidente, el ministro de Transportes aseguró que la obra del Terminal está incluida en el Plan Multianual 2022 -2026.

Juan Silva agregó que en el MTC “trabajan para darle la importancia debida”.

Frente a la pregunta sobre la existencia de un informe que indicaba que el Terminal no es autosostenible, respondió que “es súper viable”, pero añadió que: “hay gente que malinforma y que quiere hacer quedar mal al ministerio. No he anunciado esas cosas, no se debe proliferar cosas que no son.

Tenemos comisiones trabajando en ese tema. El Terminal de Puerto Eten sí va”.

La otra consulta para Silva fue la Autopista El Sol, pues se trata de un proyecto para mejorar la circulación del transporte de carga pesada, pero que hace diez años no registra mayor avance. “Se tocará en la reunión y si hay una concesión hay que ponerle ruedas “, manifestó el titular del MTC.

Sobre la Autopista El Sol, el gobernador Díaz Bravo también fue cuestionado por los periodistas, pero solo respondió que “no es momento de generar polémicas”, y solo se mostró preocupado por aclarar que hay obras inconclusas, pero que están a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

Sobre los problemas que fueron abordados en la reunión de ayer, el dirigente del Comando Unitario de Lucha, Erwin Salazar señaló que esta mesa de trabajo fue posible gracias a la presión que ejercieron los sindicatos, a fines del mes de enero, cuando junto a la población de JLO varios gremios marcharon exigiendo soluciones a las autoridades.

“Tenemos varios problemas, el presidente va a llegar y no va a resolver nada, solo hay compromiso de él. Por ello le pedimos una mesa de diálogo para trabajar de manera conjunta sobre los principales problemas de la región”, sostuvo el también catedrático de la UNPRG.

Hasta el cierre de la presente edición, el GORE aún no publicaba en sus canales oficiales el acta de compromisos y conclusiones de la sesión de ayer.