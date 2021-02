El abogado Roberto Carlos Caján Alegría fue detenido ayer por representantes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.

La intervención fue ejecutada por la fiscal provincial, Karim Ninaquispe Gil, cuando el letrado se encontraba al interior de su vehículo en la cuadra uno de la calle Cajamarca.

En el interior de la unidad se encontró documentación que estaba escondida en la maletera del auto; además se corroboró que el detenido tenía en su poder 500 soles y 500 euros.

Finalmente, el investigado fue trasladado a las oficinas de la Policía Anticorrupción, donde cumplirá un mandato de detención preliminar de 15 días, según precisaron fuentes del caso.





El operador

Hasta hace unas semanas, Caján ejerció la defensa del empresario Alejandro Criollo Quispe, cuando este fue capturado por sus vínculos con el suspendido gobernador, Anselmo Lozano Centurión.

Sin embargo, su situación dio un giro de 180 grados, al revelarse las conversaciones de Whatsapp que sostuvo con Criollo, a quien le decía ‘Chequera’, donde, al parecer, ambos coordinaron la entrega de sobornos para fiscales de Chiclayo y otros magistrados.

El 17 de febrero del 2018, desde su número celular 961062579, el hoy detenido escribió a Criollo: «Otra cosa, conversé con la fiscal que lleva el caso de tu esposa, [...]para buscar la mejor salida».

Los chats entre ambos personajes continuaron en marzo de ese año y prueba de ello es el mensaje donde Caján señala: «Confírmame la transacción. Para poder entregar de una vez [...]. Me llamó el fiscal de Chiclayo, le dije que lo llamaba por la tarde, del caso Robles».

A fin de ejercer mayor presión, en un segundo mensaje le indicaba al empresario: «Confírmame el depósito. Me acaba de decir el doctor que va a salir y ya no regresa en la tarde. Que no me demore».

Frente a esto, Criollo respondió enviándole la foto del voucher que registraba un depósito de S/ 15 000 desde una cuenta del Scotiabank.

El 17 de marzo se dio otra conversación igual de comprometedora. Una vez más Caján indicaba que iría a visitar a un fiscal: «Te estoy llamando para ir a verte, para que me des e ir a ver al fiscal, ya quedé con él, contéstame o devuélveme la llamada, ‘Chequera’».

La siguiente coordinación se produjo el 20 de abril del 2018. Aquí Caján habla sobre una autoridad judicial: «Ayer hablé con la juez , me dijo que iba a revisar la demanda del terreno para sacarlo de una vez [...]. Hoy quiero hablar con la fiscal que tiene el caso de tu esposa para dividir los delitos con el ingeniero y así podría archivar el caso más fácil».

En el 2019 hubo más tratativas entre los investigados. Una de las conversaciones advierte sobre el pago a un “doc”, con quien Caján había quedado en depositarle temprano la suma de S/ 2 000.

El 26 de octubre de ese año, el abogado escribe lo siguiente: «'Chequera’, el asesor legal está que llama, que quiere el adelanto pactado [...]. Me dice que si no cumplimos va a pedir la devolución del informe al alcalde [...] me dijo que al alcalde no le queda otra que firmar porque el área legal ya dio el visto bueno [...]. Y que si te quiere cobrar es otra área, pero que no le des, o si le das, no mucho, porque quien decide es el área legal. él (alcalde) solo firma».

Semanas antes, el 09 de octubre. Caján le escribe al contratista: «Acabo de hablar con el procurador, ‘Chequera’. Dice que en 45 minutos en La Romana».

La Fiscalía Anticorrupción busca esclarecer si Alejandro Criollo, por intermedio de su abogado, sobornaba a magistrados para librarse de investigaciones o juicios; y a funcionarios municipales para conseguir proyectos de inversión pública.