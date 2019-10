Los diálogos de WhatsApp que propiciaron la caída de "Los Faenones de Olmos"

Síguenos en Facebook

Son varios los medios probatorios que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante el Poder Judicial para obtener orden de captura contra el exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, y sus secuaces; pero las que más resaltan son conversaciones de WhatsApp.

Dichos diálogos fueron obtenidos del teléfono celular que le fue incautado a Gustavo Adolfo Serquén Maco el 26 de abril del presente año, cuando fue capturado como presunto integrante de una organización criminal que operó en la Municipalidad Distrital de Íllimo durante la gestión 2015 - 2018.

CELULAR

El día que fue detenido, Serquén Maco se desempeñaba como subgerente de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR) de la Municipalidad Distrital de Olmos (MDO), y en su domicilio se le incautó un celular, en el cual la Fiscalía descubrió evidencias de una nueva red criminal, conocida hoy en día como "Los Faenones de Olmos".

Esta presunta mafia, desarticulada en la víspera, ha sido delatada por el aspirante a colaborador eficaz N° 003 - 2019, quien aseguró que Willy Serrato ordenaba a sus funcionarios el "direccionamiento" de compra de bienes o servicios a favor de proveedores de su entorno; lo cual, precisamente, ha sido corroborado con los diálogos de WhatsApp.

Por ejemplo, consta la conversación entre Serquén Maco y el imputado Darwin Orlando Soplopuco Sánchez (asistente de la DIDUR), quien le envía la captura de pantalla de un mensaje que recibió de uno de los proveedores de la municipalidad de Olmos, con nombre de contacto "Ing. Marco Lamb", y quien le expresa:

"Hermano, la carta de presentación que tiene que tener Logística de mi persona. Si no, ¿cómo me hicieron la invitación?, si no me tienen en su lista de proveedores. Eso es lo que se tenía que coordinar. ¿Si me entiende?. Antes de presentar una cotización, se tiene que estar dentro de la lista de proveedores de la municipalidad; sino, la Contraloría observará cómo se me hizo la invitación, sino estoy dentro de la lista de proveedores".

Más adelante, Soplopuco le dice a Serquén Maco lo siguiente: "Pásame el metrado que Fabricio te ha dado del estadio, que ellos han coordinado con Willy...".

Cabe precisar que, en su requerimiento de detención preliminar, la Fiscalía sostiene que Soplopuco Sánchez sería primo hermano de Danissa Vanessa Nunura Sánchez, pareja sentimental de Willy Serrato. Además, precisa que ella es investigada por el delito de lavado de activos, como presunta testaferra del exalcalde de Olmos, en la carpeta N° 598 - 2014.

REPARTO

La fiscal Karim Ninaquispe Gil, a cargo de la investigación, sostiene que dentro de la red criminal "Los Faenones de Olmos" cada integrante cumplía una función, cuyo objetivo era "agilizar el trámite de adquisiciones de bienes y/o servicios al margen de la Ley".

Por ejemplo, el subgerente de Logística, José Távara Albán emitía las órdenes de servicio; el subgerente de Desarrollo Urbano, Jaime Cotrina Saavedra (detenidos) otorgaba la conformidad de los servicios; el gerente municipal José Farfán Maza (prófugo) autorizaba la orden de giro para el pago del servicio. Sin embargo, dejaron evidencias de sus actos irregulares.

"En todos los casos, se advierte inusitada celeridad en el trámite de las contrataciones. Se verifica que por ejemplo, el requerimiento de área usuaria, certificación presupuestal, cotización, contrato, orden de servicio, conformidad y autorización de giro, tienen la misma fecha", manifestó.

Además, la fiscal precisa que siendo los proveedores personas del entorno de Willy Serrato, "cobraban a través de terceras personas para no ser identificados".

Al autorizar la detención preliminar de "Los Faenones de Olmos", el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Juzgado Anticorrupción, tomó en cuenta otra conversación de WhatsApp en la que se advierte que los imputados se habrían distribuido el dinero obtenido de manera ilícita.

"José cómo se va a distribuir lo de Darwin. Confirma, tengo a todos los de Obras esperando. Y el de la Uf quiere los 2500, más lo que le toca. Acá son 9 gentes de 1500, más 10,000 de su mamá de Darwin. Allí van 23,500", le dice Serquén Maco a José Farfán Maza, exgerente municipal.

En respuesta, Farfán Maza le dice lo siguiente: "...1500 quedamos con los demás. Están bien huamán. Quedamos 1500. El uformuladora. Dale 2000... solo 2000... Y demás 1,500. Y Darwin 2000. Nada más. Hay que devolver a Mauricio...Y ahora para pagarle a Mauricio. Dame 2000 y el resto para ti. Así no vamos a ningún puerto..."