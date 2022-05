“Mamá, mamá, mami, me quedé sin mi mamá, me quedé sin mi mamita. Ya no tenemos más mamá, vamos a vivir sin mamá. Mamá levántate por favor mamita”.

Es el desgarrador llanto de tres niños quienes presenciaron la trágica muerte de su madre, víctima de un violento accidente de tránsito, ocurrido en Mochumí, provincia de Lambayeque.

Según el acta policial, esta tragedia se registró la tarde del último sábado, cuando María Elizabeth Morales Farroñán (31), junto a sus hijos de 2, 4 y 7 años de edad, viajaban a bordo de la mototaxi de placa 1319-RM, que era manejada por Benjamín Alexander Bances Tejada (34).

De pronto, en el caserío Maravillas con el cruce del sector Tubular a unos metros de la carretera de penetración del distrito de Mochumí chocó contra otra mototaxi de matrícula 1158-UM, que era conducida por José Santamaría Santisteban (19).

Producto de la fuerte colisión, la madre de familia al proteger a sus vástagos, fue la que llevó la parte, pues salió disparada hasta caer de cabeza al pavimento. La mujer quedó en medio de un charco de sangre perdiendo la vida de manera instantánea.

El mayor de los pequeños al percatarse que su progenitora no abría los ojos y no respiraba, se desató en llanto, mientras el de 4 años abrazaba al último de sus hermanitos, quien pese a su corta edad parecía entender que efectivamente nunca más volverían a ver a su madre.

Ellos al igual que los choferes resultaron con lesiones y fueron trasladados por la Policía de la comisaría de Mochumí hasta el servicio de emergencia del hospital Belén de Lambayeque, donde el médico de turno les diagnosticó policontuso por accidente de tránsito, contusión en hemicara izquierda, contusión en cuero cabelludo y otras escoriaciones.

Mientras tanto, el fiscal Javier Cabrera Samamé, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lambayeque, ordenó que el cadáver de Morales Farroñán sea entregado a sus familiares para que le brinden cristiana sepultura.

Sus restos fueron velados en su vivienda en el caserío Lagunas del distrito de Mórrope.