La organización criminal “Los Mafiosos de La Cumbia” continúan operando con total impunidad, pues siguen atacando a sus víctimas para obligarlos a pagara un cupo de extorsión a cambio de brindarles “chalequeo” en sus discotecas.

Esta vez, el empresario que por temor a continuar con represalias en su contra solo colocaremos sus iniciales M.F.P.T., sufrió un atentado. Los delincuentes rociaron gasolina a su camioneta semi nueva que estaba estacionada en la cuadra 1 de la calle 2 de Mayo del pueblo joven Tupac Amaru y le prendieron fuego. La unidad quedó totalmente calcinada.

Extorsión. Esto ocurrió cerca de la medianoche, cuando el agraviado descansaba en su domicilio y fue alertado por los vecinos que, unos desconocidos se acercaron a su vehículo y de pronto apareció la candela.

El empresario de eventos nocturnos está seguro que se trata de los miembros de la banda “Los Mafiosos de La Cumbia”, ya que se niega a otorgarles un cupo de dinero por su seguridad.

Cabe indicar que, el cabecilla de esta mafia es alias “Cara de Bebé”, preso en el penal de Juliaca, sentenciado por robo agravado y homicidio calificado e investigado por organización criminal, sicariato u otros casos en Chiclayo.

Agentes de Inteligencia han informado que, el lugarteniente de “Cara de Bebé” es “Fredy, quien opera con “Harry”, “Pechera”, “Rony”, “Mellizo”, “Trujillano”, “Viejo”; entre otros maleantes.

Los que están en la calle son los encargados de ejecutar los atentados y las visiones para las extorsiones.

Los detectives también aseguran que esta red delictiva tiene atemorizados a varias orquestas, quienes religiosamente les cancelan su extorsión, luego de culminar sus eventos. De no hacerlo, les cierran las puertas de las discotecas de la ciudad de la Amistad.





Festejan con total impunidad

Fuentes de la Policía revelaron que estos malhechores la noche del lunes celebraron libremente el cumpleaños de alias “Gordo Deyvi”, quien sería uno de los sicarios de “Cara de Bebé”.

La fiesta con tres orquestas de moda en la región se llevó a cabo en un local ubicado en la Prolongación Bolognesi en Chiclayo.

“El establecimiento no cuenta con licencia para funcionamiento y han estado presentes varios delincuentes trujillanos. Pero estos han bajado con sus fierros (pistolas), que se las ha guardado uno de los que ha alquilado el local nocturno. Lamentablemente no hemos tenido el apoyo del comando para poder intervenir aunque sea para control de identidad de cada uno de los presentes. Es extraño que los oficiales encargados no hayan querido realizar un operativo en este lugar donde teníamos la información que asistieron varios hampones de Trujillo”, sostuvo el investigador.

Efectivamente en cada presentación de las orquestas cantaron el Happy Birthday to You y el ingreso fue gratis para todos los asistentes.

“De la municipalidad de Chiclayo también tienen injerencia para poder intervenir y pedir documentos a los organizadores, de no tenerlos, ellos podían haber clausurado el local, pero tampoco se aparecieron. Parece que todo estuviera arreglado y nadie quiere hacer operativos. Los bailes son casi todos los días de semana, Mayormente los lunes y martes bajan los delincuentes a disfrutar. Nosotros somos pocos y nos falta refuerzo para intervenir”, dijo una fuente policial a Correo.

¿Policías hacen chalequeo?

Mientras se realizaba el evento de cumpleaños, Correo fue testigo que, en dos oportunidades aparecieron patrulleros de la Comisaría del Norte en la Prolongación Bolognesi.

Un vehículo policial permaneció estacionado por más de media hora a unos metros del frontis del local Bar21, no para realizar alguna intervención, sino para estacionarse en el frontis aparentando dar seguridad a los asistentes.

Luego de irse, al rato pasó otra patrulla de la misma delegación circulando más despacio sin sus luces de regla. Posteriormente se vio a una camioneta de la Unidad de Emergencia, también merodeando minuciosamente.

Pero de ninguno de los policías que iban en los vehículos bajaron para realizar algún operativo de rutina o de control de identidad que quizá pudiera haber detenido a gente al margen de la ley.

