Tristeza y desolación. Más de 2500 personas han sido trasladadas a los albergues temporales habilitados en los distritos de Pacora, Íllimo y Jayanca, tras los desbordes de ríos provocados por el ciclón Yaku, en la región Lambayeque.

En su mayoría son madres de familia y sus menores hijos, quienes perdieron sus viviendas o quedaron aislados, sin acceso a agua y comida, y ahora duermen en iglesias, locales privados o en aulas de colegios nacionales.

Comisionados de la Defensoría del Pueblo verificaron las condiciones en que se encuentran los damnificados en los diferentes albergues, donde hicieron serias recomendaciones a los funcionarios de la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Visita

“Cada día llegan nuevos damnificados que requieren una cama, colchones, materiales de higiene y sin duda se va a requerir baños, porque son pocos, dos o cuatro para un centenar de personas. Hay madres de familia con niños recién nacidos que requieren pañales, biberones, kits de aseo personal. Están en áreas donde hay mosquitos, requieren repelentes, mosqueteros”, señaló el comisionado Carlos Ching.

Por tal motivo, recomendaron a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) realizar las adquisiciones inmediatas de estos materiales de ayuda humanitaria para las poblaciones vulnerables.

“Hemos enviado un oficio al gobierno regional y la Geresa para que hagan las modificaciones presupuestales porque la declaratoria de emergencia lo permite”, acotó.

Ante esta situación, también solicitaron a la Geresa contratar personal médico y asistencial adicional, que garanticen la atención las 24 horas del día, en los establecimientos de salud de los distritos donde cuentan con mayor número de damnificados.

“Deben tener personal que pueda acudir a los albergues para brindar soporte mental, porque hay padres muy afectados que han perdido sus casas, sus animalitos y requieren apoyo psicológico”, manifestó.

Albergues

En el distrito de Íllimo, se han habilitado cinco albergues temporales, donde se brinda apoyo a 2000 personas damnificadas.

“El Instituto Superior Tecnológico cuenta con 200 personas y la parroquia San Juan con 137 personas. El centro CEBA tiene a 450 albergados, de los cuales 120 son niños. Ellos requieren con urgencia leche y pañales. Hay mujeres que necesitan toallas higiénicas. Además necesitan repelentes porque hay muchos zancudos. La Geresa debe actuar con inmediatez para atender a la población vulnerable”, aseveró.

Asimismo, en el distrito de Pacora, se han habilitado seis albergues temporales, donde se brinda apoyo a 540 personas, entre afectados y damnificados.

El alcalde José Luis Sipión Bornaz solicitó a los directivos de la institución educativa San Pablo ceder los ambientes del plantel para albergar a más damnificados, pero estos se opusieron.

“Yo no voy a esperar un documento, no me interesa que me denuncien, he ido con barretas a abrir las puertas del colegio, la Policía no me quiso acompañar, pero es un tema constitucional, porque aquí debe prevalecer la vida de nuestros niños de caseríos, en caso haya una crecida inminente del río”, manifestó.

Del mismo modo, en el distrito de Jayanca, el alcalde Hermes Carrillo Mori informó que los directivos de un colegio nacional se negaron a entregar las llaves del plantel para albergar a las familias damnificadas.

Por tal motivo, los trasladaron a la I.E. 1025 Carlos Félix Medano, pero allí la Defensoría del Pueblo constató que no existen las condiciones para albergar a las personas que perdieron sus casas.

“En este colegio no se reúnen las condiciones que establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. No hay baños habilitados, no tienen cocina, y hace varios días no reciben alimentos de parte de la municipalidad. A pesar que la ley dispone que los alcaldes pueden utilizar los ambientes educativos, no se les ha permitido, y ya no hay otros ambientes”, indicó.

