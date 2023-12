Cansados del maltrato que reciben, un grupo de policías en retiro protestó en el frontis del Hospital Regional Sanidad PNP exigiendo la salida del gerente general de SaludPol (Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional), Alberto Tejada Conroy.

Acompañados de sus familiares, los manifestantes exigieron mejoras en la atención, tanto al personal policial en actividad como en retiro, pues cada vez que afrontan una emergencia, no reciben el auxilio ni las medicinas requeridas, por falta de médicos especialistas.

“El hospital Sanidad tiene salas de operaciones con torre laparoscopia, máquina de anestesia, pero están cerrados, no se realizan operaciones, nos derivan al Hospital Regional, pero sabemos que está saturado y no nos brindan atención, por eso tenemos que ir a una clínica y pagar con nuestro propio peculio”, señaló el suboficial superior en retiro, José Alzamora Vallumbrosio.

LEE AQUÍ: Multan a tres hospitales de Lambayeque por poner en riesgo a pacientes

En dialogo con Correo, el suboficial (r) dijo que convocarán a una marcha de protesta masiva por las calles de Chiclayo, con la finalidad de hacer sentir su malestar contra SaludPol, pues es pésima la gestión que realiza a favor de los asegurados.

“Por falta de atención oportuna ha habido colegas que han puesto en grave riesgo su vida porque el hospital no cuenta con profesionales necesarios para brindar un servicio de calidad. La solución es que se contrate a personal médico especialistas, porque tenemos la infraestructura, tenemos salas modernas, una Unidad de Cuidados Intensivos con los equipos más modernos de la región, pero en vano”, señaló.

Lo que es peor, advirtieron que el Hospital Sanidad PNP bajaría de categoría. “Siempre ha funcionado como un hospital II-1 y ahora a nivel de policlínico. Para una simple ecografía no mandan a Lima. SaludPol nos da para el pasaje, pero no la estadía, ni la manutención, el gasto lo asume el personal”, “No tenemos pediatra para nuestros hijos, no tenemos un ginecólogo, especialistas, neurólogos”, dijeron

LEE AQUÍ: Denuncian corrupción en Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP

VIDEO RECOMENDADO

Policías en retiro protestan