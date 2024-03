Medida desesperada. En audiencia del caso Callayuc, uno de los procesados por lavado de activos acusó a la fiscal anticorrupción, Karim Ninaquispe Gil, de haberle pedido más de 1 millón de soles a cambio de librarlo de la investigación.

Se trata del acusado Ricardo Serquén Solano, quien se encuentra prófugo de la justicia, mientras que su hijo el empresario Christian Serquén Alfaro, lleva más de dos años recluido en el penal de Chiclayo, por mandato judicial de prisión preventiva.

En la última audiencia del juicio oral que se desarrolla virtualmente, Serquén Solano aprovechó los alegatos finales para afirmar que la citada fiscal actuó en venganza, porque antes no accedió a su pedido de dinero y por ello solicitó pena de cárcel.

“La razón por la cual yo tengo prisión preventiva,y mi hijo está en prisión es porque yo no accedí a la solicitud de la señora fiscal, Karim Ninaquispe Gil y de su esposo Pedro Valdivia Dexter, de entregarles 1 millón 400 mil soles, en tres partes: 400 mil soles adelante y 1 millón en el momento que se descongelaran las cuentas”, acotó.

Incluso, aseguró que cuenta con pruebas para demostrar sus graves afirmaciones.

“Tengo cómo demostrarlo, y me someto a un detector de mentiras, me someto a un procedimiento legal para demostrar que lo que yo digo es cierto, tengo los testigos, las llamadas, tengo los videos y tengo las placas. Soy una persona instruida, con un patrimonio de cerca de 60 millones de dólares y mi hijo está protegido de lo injusto”, aseveró.

Luego, ante el Colegiado, el imputado continuó su perorata temeraria contra la perito Jannina Hurtado Cerna y la fiscal Karim Ninaquispe.

“Yo puedo ser condenado 12 años de mi vida, mi hijo 29 años, sería un muerto civil, por una perito y una pericia fantasma, y por una fiscal corrupta, lo digo con todas las letras mayúsculas”, dijo.

Ante tales aseveraciones, la fiscal aludida encendió su micrófono para increpar al acusado.

“Señor juez, yo no voy a permitir que un procesado por lavado de activos manche mi honra. Temo por mi vida señor juez, porque esta gente me puede mandar a matar, que quede claro, que quede constancia, si me pasa algo, se sabe quiénes son los responsables”, señaló.

Fiscal denuncia reglaje

Luego de este incidente, la fiscal decidió convocar a conferencia de prensa para desmentir al acusado y pedir garantías para su vida, pues le hacen reglaje.

“Sé que esto es parte de mi trabajo, que siempre van a haber amenazas, pero llega el momento en que estas exposiciones son permanentes, los ataques son coordinados y además se ve reflejado un reglaje no solo para mí, sino mi familia”, indicó.

Precisó que la denuncia que interpusieron en su contra, sindicándola de ser cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público, la cual se dedicaría a fabricar investigaciones mediante pericias falsas, ya ha sido archivada por la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lambayeque. Esto, debido a que el abogado que suscribió la denuncia, Paul Quispe Cornejo no se presentó a declarar en las veces que fue citado.

En dicha denuncia contra la fiscal Ninaquispe, se mencionó como afectados por estas supuestas “investigaciones fabricadas” a Willy Serrato (exalcalde de Olmos), Anselmo Lozano (exgobernador regional), Marcos Gasco (exalcalde de Chiclayo) y precisamente los acusados del caso Callayuc.

“Todos estos casos tienen pericia contable y por ello están con acusación y otros para juicio oral. Lo que se pretende es desacreditar la labor que realiza el Ministerio Público a través de sus órganos técnicos de apoyo”, dijo.

Agregó que cuenta con videos de cámaras de seguridad donde se observa a una mujer haciendo reglaje en los exteriores de su vivienda.

“Han estado merodeando mi domicilio, lo he informado a la presidenta de la Junta de Fiscales para que se tomen medidas necesarias y me pongan protección policial”.

Le responde a prófugo

La fiscal sostuvo que posiblemente el archivo de la denuncia en su contra, generó una reacción con mayor encono por parte del acusado Serquén Solano.

“Esta investigación de Callayuc está desde noviembre 2020, o sea van a ser más de tres años y de ser cierto lo que él dice, por qué no ha hecho la denuncia de manera formal. Si él dice que tiene todas las pruebas que las presente, yo nunca le he tenido temor a ninguna investigación, porque soy una mujer proba”.

Como se recuerda, en este caso de desvío de fondos, sustraídos irregularmente de la referida comuna figuran como procesados; Christian Serquén Alfaro, acusado de recibir 5 millones 400 mil soles; su padre Ricardo Serquén Solano y su madre Silvia Alfaro La Torre. También sus tíos Carlos, Manuel y María Serquén Solano.

“Hay un temor fundado de ellos porque hay pruebas que los vinculan con los hechos objetos de acusación. Ya estamos en la recta final para que el Colegiado emita pronunciamiento y quieren hacer un distractor creando esta situación en mi contra”, puntualizó.

LEE AQUÍ: Detienen a siete policías por cobro de coimas a transportistas informales

VIDEO RECOMENDADO