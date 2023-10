Entre lágrimas, amigos y familiares del finado cantante, Kevin Pedraza, protestaron luego que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Chiclayo revocara la prisión preventiva del chofer Nigler Lizana; quien habría provocado el accidente que acabó con su vida el pasado 15 de agosto.

“Me parece una burla y falta de respeto. Queremos justicia para mi hijo”, indicó la madre del fallecido. Asimismo, el padre de la víctima señaló que los magistrados estarían justificando el asesinato de su hijo.

Cabe precisar que dicha medida se dispuso porque la Fiscalía no presentó el informe técnico policial por accidente de tránsito.

“Con respecto a que el imputado se encontraba con presencia de alcohol en la sangre al momento de los hechos, no es el único factor que debe tenerse en cuenta para evaluar este tipo de requerimientos. No se debe perder de vista que ante la falta del informe técnico policial, no se puede establecer si estos aspectos terminan siendo determinantes para la producción del accidente de tránsito”, resolvió la Sala.

Mediante la Resolución N° 07, el Colegiado sostuvo que la Fiscalía adjuntó un acta de inspección técnico policial por accidente de tránsito realizado el 15 de agosto, pero esta “no precisa la velocidad en la que se desplazaban ambos vehículos, no realiza un estudio de valoración para el caso de la huella de frenada, no precisa el estado final de los vehículos luego de ocurrido el hecho delictivo analizado, no presenta la conclusión preliminar acerca del factor determinante, solo se precisa una mera descripción”.

Además, subrayó que de la visualización de un video de cámara de seguridad, se observa que el vehículo pesado transitaba a velocidad lenta.

Es por ello que la Sala concluyó que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no son suficientes para imponer la medida de prisión preventiva y ordenó la libertad del imputado.

