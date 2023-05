El restaurant campestre “Mi Carmencita”, ubicado en el centro poblado Callanca (Monsefú), perdió parte de sus ambientes, los cuales se vinieron abajo debido a la erosión que ocasiona el aumento del caudal del río Reque.

Los propietarios del local indicaron que si el problema continúa, dicho servicio tendrá que cerrar al público. Estiman que las pérdidas económicas ascienden al monto de S/ 20,000.

“Pedimos a las autoridades que no dejen de apoyarnos si no las pérdidas van a ser peor, porque va a destruir la pista, va a tumbar varias viviendas, y las familias no van a tener donde ir a vivir, por eso les pedimos que desvíen esas aguas cerca de la pista y de las viviendas”, señaló Guillermo Ayasta, dueño del restaurante afectado.

Los vecinos de la zona demandaron que el Gobierno Regional de Lambayeque (Gore) y los municipios de Reque y Monsefú ejecuten una obra definitiva para no sufrir más daños e inundaciones, pues el caudal aumenta por las noches y afecta los terrenos cercanos.

LEE AQUÍ: Pobladores arriesgan sus vidas al cruzar río para comprar medicina

Este fenómeno se registra desde hace varios días, aunque se han colocado sacos de arena y hay maquinaria ejecutando labores de descolmatación, los moradores y agricultores afirmaron que se necesita un enrocado y encauzamiento.

Colocan espigones para evitar destrucción de la pista

Al respecto, el gobernador regional Jorge Pérez indicó que para evitar más daños en Callanca, se encuentran colocando espigones de piedra y geobolsas, tal como lo hicieron en la parte sur del puente Reque donde evitaron la caída de dos torres de alta tensión.

“Cuando hemos enviado maquinarias, una de ellas se quedó anegada y lamentablemente no se pudo avanzar, porque realmente el terreno es muy fangoso. Hace tres días pasó prácticamente lo mismo, y tenemos otra maquinaria enterrada. Pero, en este momento estamos trayendo roca y se está formando espigones para tratar esta rivera que es muy inestable. También colocamos geobolsas, antes no se podían usan porque las palizadas las rompen”, indicó.

LEE AQUÍ: Fiscalizadores de Municipalidad Provincial de Chiclayo recogen presunto soborno

VIDEO RECOMENDADO

Menores salen de discoteca “Inframundo” y causan desmanes