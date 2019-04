Serrato delata a exalcalde de Íllimo en caso “Temerarios”

Síguenos en Facebook

Hasta el cuello. El último viernes, el exalcalde distrital de Íllimo, Juan Manuel Cabrera Farroñán, fue detenido junto con otras ocho personas, todas ellas sindicadas de integrar la aparente red criminal “El Tumi de Oro”, que se habría apropiado de dinero de la comuna mediante compras ficticias.

Sin embargo, el nombre del exburgomaestre ya había sido mencionado, y no hace mucho, en otra investigación fiscal: nada menos que “Los Temerarios del Crimen”, donde uno de los investigados, Willy Serrato Puse, señaló en su momento ante la Fiscalía que vio a Cabrera Farroñán entregando una aparente coima a una representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de las “gestiones” para una obra de saneamiento.

EL TESTIMONIO

Como se recuerda, la actual autoridad municipal del distrito de Olmos, Willy Serrato, fue incluida en la segunda lista de imputados dentro del caso “Los Temerarios”, cuyas indagaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque.

A inicios de este año, salieron a la luz las declaraciones hechas por Serrato ante la Fecor como aspirante a colaborador eficaz, en las cuales aparecían mencionados congresistas, empresarios, fiscales, jueces y otras autoridades.

Es al final de las 24 páginas que conforman su testimonio donde aparece el nombre de Juan Manuel Cabrera Farroñán, hoy sindicado por el presunto delito de peculado al igual que 7 exfuncionarios de su gestión y un contratista, todos ellos bajo la lupa de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la región.

“A fines del año 2017, estaba previsto salir tres proyectos de agua y letrinas para el distrito de Íllimo, pero no salía, entonces el alcalde de nombre Juan Cabrera Farroñán, se contacta con una señorita del MEF de apellido Arellano, que es natural de Jayanca, su padre ha sido candidato en las últimas elecciones por el partido de Yehude”, dijo Serrato Puse a los fiscales, según la transcripción de sus declaraciones.

Acto seguido, el burgomaestre menciona las circunstancias en que terminó acompañando a Cabrera a Lima, con el fin de gestionar la mencionada obra.

“Es así que en esa oportunidad el alcalde me pidió que lo acompañara a Lima para ver esta gestión, ambos viajamos en avión, primero viajé yo y lo esperé en Lima, es así que concurrimos al MEF ubicado en la calle Junín - centro de Lima”, detalló.

Por último, Serrato revela una situación que podría dar pistas de que las compras simuladas en la comuna de Íllimo no habrían sido los únicos actos irregulares durante la gestión del hoy detenido Cabrera Farroñán: “Llamó el alcalde a la señorita y en un paquete de sobre manila le entregó la suma de S/ 50,000 para que agilizara el proyecto de agua y letrinas del distrito de Íllimo, ese proyecto hasta la fecha no se ejecutó”.

Todo esto es lo que indica Willy Serrato de acuerdo al testimonio registrado el 20 de diciembre del año pasado en las instalaciones del Departamento Antidrogas (Depandro) de Chiclayo.

INDAGAN

Si bien, en la ocasión citada, es Serrato quien hace referencia a supuestos hechos ilícitos cometidos por Juan Cabrera Farroñán, ambos también son mencionados dentro del caso “El Tumi de Oro”, pero en circunstancias completamente distintas.

Como se recuerda, las imputaciones contra el exalcalde de Íllimo y los otros ocho detenidos giran en torno a la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de redes eléctricas en media y baja tensión de los caseríos de Illimo”, cuyo expediente técnico, según recoge el Ministerio Público, fue aprobado en febrero del 2017, cuando ya se habían adquirido bienes para los mencionados caseríos.

Al parecer, Cabrera habría dado luz verde al expediente técnico para justificar dichas compras, aunque los bienes supuestamente adquiridos ni siquiera se utilizarían en los trabajos del sistema de redes eléctricas. En esto también tendría participación otro de los capturados el último viernes, Gustavo Adolfo Serquén Maco, por entonces jefe de la Oficina Técnica de Obras, quien solicitó la aprobación del expediente.

Entre los hechos que la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Serquén Maco figura la versión del aspirante a colaborador eficaz N° 0001-2019-FCEDCF, quien refiere que el exfuncionario debía “recuperar la suma de quinientos mil soles invertidos en la campaña política del alcalde (Cabrera), por parte de Willy Serrato Puse”, según se puede leer en la orden de detención preliminar emitida por el Poder Judicial.

ALCALDE

Correo se comunicó con el actual alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, quien sobre el testimonio registrado por la Fecor en diciembre del año pasado expresó en todo momento que no podía declarar pues el caso se encuentra en investigación. “Sobre eso no puedo declarar, está en investigación reservada”, aseveró la autoridad.

De lo que sí habló fue sobre la mención de su nombre dentro de las indagaciones sobre “El Tumi de Oro”, donde en todo momento negó haber entregado dinero a favor del detenido Juan Manuel Cabrera Farroñán.

“Niego tajantemente esas cosas porque yo no conozco nada de eso. Nunca he financiado campañas, no conozco nada de eso”, aseguró Serrato Puse. No obstante, dijo conocer a Gustavo Adolfo Serquén Maco, pues trabajó como asesor externo del municipio de Olmos.

“Fue asesor externo de la municipalidad, no un trabajador (de la comuna), sino un asesor externo”, recalcó Willy Serrato, quien permanece bajo comparecencia restringida desde diciembre del 2018.