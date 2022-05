Dos abogados que trabajaron junto al actual ministro de Justicia, Félix Chero Medina, en el mismo estudio jurídico “ROSSCH ABOGADOS”, han logrado acceder a cargos importantes en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

De acuerdo a la tarjeta de presentación que usaban los abogados, tenían su estudio jurídico en la calle Los Tumbos 292, segundo piso, en la urbanización Santa Victoria de Chiclayo.

Se trata de Edwin Roque Castillo, quien el martes de la semana pasada ha sido designado mediante Resolución N° 065-2022-Sunarp, en el cargo de confianza de Jefe de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.

Asimismo, Eduar Salazar Sánchez, quien el 6 de abril del presente año ha sido designado Superintendente Adjunto de la Sunarp, mediante la Resolución Suprema N° 061 – 2022-JUS.

Félix Chero Medina

En dicha resolución se establece que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia (artículo 9) es función del ministro proponer al Presidente de la República la designación de los titulares de los organismos públicos del Sector Justicia y Derechos Humanos.

Por tal motivo, “conforme a la propuesta realizada por el ministro”, el presidente Pedro Castillo suscribió la referida resolución designando en el cargo de confianza al letrado, colega y amigo del ministro.

EN PERÚ LIBRE DE LAMBAYEQUE CUESTIONAN GESTIÓN DE PEDRO CASTILLO

Al respecto, el secretario regional de Perú Libre, Humberto Heredia, calificó como una “extraña coincidencia” que ahora todos los profesionales capaces sean del entorno del ministro de Justicia, Félix Chero.

Sostuvo que el presidente Pedro Castillo tiene la potestad de nombrar cargos de confianza por recomendación o influencia de sus ministros, pero es importante que estos reúnan los requisitos para ejercer un cargo, sobre todo si son designados en una entidad importante como es la Sunarp, donde se debería combatir las mafias de usurpación de terrenos.

“El presidente está gobernando solo, no tiene nada que ver con Perú Libre, está siendo influenciado por gente que no es del partido y eso hizo que esté a punto de ser vacado, lo hemos salvado de en varias oportunidades por considerar que no le conviene al país”, refirió.

Por último, lamentó que el presidente Pedro Castillo solo haya designado a dos o tres militantes del partido en subprefecturas, pero a ninguno en cargos de confianza.

“Eso es ridículo para un partido que ha triunfado y pone a gente incapaz en algunos ministerios y se ha dado el lujo la derecha de comentar que no tenemos gente preparada, pero no es cierto”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo: primer informe presentado a Subcomisión