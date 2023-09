Un grupo de taxistas protestó en el frontis de la Defensoría del Pueblo para que intervenga ante el aumento del precio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en los diferentes grifos de la región.

Los hombres del volante denunciaron que solo en Lambayeque el galón de GLP está costando entre S/ 10 y S/ 11, mientras que en otras ciudades, su precio oscila entre los S/ 6.00 y S/ 7.00.

“Venimos a la Defensoría del Pueblo para que nos apoye e inste a Osinergmin que haga su trabajo, porque parece que estuvieran sentados y no salen a fiscalizar, hasta la actualidad ningún grifo ha sido cerrado o sancionado”, indicó el dirigente Guillermo Chuzón.

Por tal motivo, pidieron a la Defensoría que interceda por ellos ante Osinergmin, pues tienen las sospechas que las estaciones de servicio se ponen de acuerdo para elevar los precios.

“Cuando preguntamos por qué subió el precio nos dicen que no hay gas en la Planta, pero lamentablemente no es así, sí hay combustible, ellos lo cierran, no trabajan unos días y luego suben los precios”, señalaron.

Por último, precisó que los choferes que alquilan vehículos para trabajar son los más perjudicados, pues gastan S/70 a S/ 80 para llenar el tanque, más S/ 40 de cuenta al propietario de la unidad.

Defensoría del Pueblo coordina con Osinergmin

Los transportistas fueron atendidos por la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Milagros Méndez, quien coordinó con personal de Osinergmin – Lambayeque para que los pueda recibir y presenten su denuncia correspondiente ante el aumento del precio del GLP.

Asimismo, ante las sospechas de un monopolio o competencia desleal por parte de las estaciones de servicio, debido al precio diferenciado con relación a otras ciudades como Piura y Trujillo, señaló que los taxistas también pueden recurrir a Indecopi.

“Una vez transcurrido un plazo de 20 días y si ninguna de estas instituciones adopta medidas o ven que hay deficiencias o retardo, pueden recurrir a la Defensoría y nosotros intervenimos”, manifestó.

