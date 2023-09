La ciudad de Chiclayo, continúa lidiando con un grave problema de limpieza pública que al parecer no tendrá una pronta solución, pues diariamente los ciudadanos de la región deben lidiar con grandes cantidades de basura en la calles de la ciudad. En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) está luchando por recoger aproximadamente 70 toneladas de desechos diarios debido a la escasez de camiones compactadores disponibles para el servicio.

Janet Cubas Carranza, alcaldesa provincial, destacó que la ciudad genera una alarmante cifra de 300 toneladas diarias de residuos sólidos, de las cuales una gran parte termina acumulada en las calles debido a la falta de maquinaria adecuada. Estos montones de basura se concentran en aproximadamente 50 puntos críticos, mayormente ubicados cerca de colegios y avenidas principales.

“ De un total de 300 toneladas que se producen en la ciudad, un promedio de 70 toneladas no se recogen diariamente. Nosotros hacemos el esfuerzo de recoger la basura, pero hay que darle sostenibilidad con la educación y sensibilización de la ciudadanía. Actualmente, solo operan 12 de las 14 compactadoras que tiene la municipalidad ”, aseguró la alcaldesa para los medios de comunicación.

Alcaldesa no descarta tercerizar el servicio de limpieza

Cubas Carranza indicó que no descartan la posibilidad de contratar a una empresa para que se encargue de la limpieza pública en áreas de la ciudad a las que no pueden acceder debido a sus limitaciones. Para llevar a cabo este plan, están en coordinación con Proinversión, una entidad especializada adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“ Nosotros le llamamos ‘un servicio que se puede concesionar en algunas zonas a las que aún no hemos podido llegar’. Sin embargo, hay que remarcar cómo el Gobierno Regional nos viene ayudando con maquinaria. (Sobre encargar parte del servicio de limpieza pública a una empresa), no lo he descartado y eso lo venimos manejando con el apoyo técnico de Proinversion ”, comentó la burgomaestre.





