Testimonios complican más a policías en lío por carbón ilegal

Siguen en aprietos. Los testimonios recogidos por la Fiscalía Anticorrupción complicarían más la situación de los tres efectivos policiales que fueron detenidos el último miércoles, sindicados de cobrar 2,000 soles a traficantes de carbón ilegal a cambio de “escoltarlos” en el traslado.

Las declaraciones en cuestión provienen de los mismos traficantes del ilícito cargamento y de otros agentes que estuvieron presentes cuando sus colegas fueron sorprendidos, dando lugar a un lío en el cual el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra los tres policías.

Mientras la decisión del Poder Judicial sobre dicho requerimiento recién se conocería este lunes, la fiscal Karim Ninaquispe Gil presentó, entre los primeros elementos de convicción, siete testimonios que desde ya ofrecen detalles sobre lo ocurrido.

TRASLADO

Según la declaración de Ysrael Amador Hinojosa Espinoza, copiloto del camión que llevaba el carbón ilegal, el 13 de agosto acompañó al chofer Luis Cerna Gonzales a una cochera en Chiclayo, para recoger una carga de 12 toneladas del material en cuestión, el mismo que iban a llevar hasta Lima.

Sin embargo, en el camino, cuando cruzaban la avenida Chiclayo, un auto plomo los interceptaría y de este bajarían dos personas. “El chofer que era un gordito y su copiloto, que era flaco de aproximadamente 1.79 (metros de estatura), quien les ordenó que se orillen a la derecha portando un arma de fuego”, refirió Hinojosa Espinoza.

Aseguró, también, que dicho hombre delgado tocó la puerta del camión y les dijo que era policía forestal, aunque sin identificarse.

“En ese momento empieza a intimidar diciéndoles que nos íbamos a ir presos, que el carro lo iban a embargar así como los bienes y que cooperáramos diciéndole que le comunicaran con el dueño de la carga”, mencionó.

Acto seguido, Hinojosa dice haber llamado al dueño del cargamento, Santos Rodríguez Cotrina, llamándolo tres veces desde su equipo celular y una vez con el del efectivo policial “que se encontraba armado”. Hinojosa dice haber escuchado a este decirle a Santos Rodríguez que iba a coordinar “con el jefe que se encontraba en el vehículo plomo para ver el lugar pactado para el cobro de los dos mil soles, vehículo plomo que venía siguiendo al camión”.

Cabe indicar que la Fiscalía también considera que existen coincidencias con las descripciones hechas por los testigos sobre la apariencia física de los tres policías: Miguel Ángel Castillo Cusma (quien habría conducido el auto plomo), Henry Arturo Benalcazar Chayan (el efectivo armado que subiría al camión) y Hugo Oswaldo Arroyo Coronel (mencionado como “el jefe” en el testimonio anterior).

Asimismo, la versión de Hinojosa coincide con la ofrecida por el conductor del camión de placa M3G-940, Luis Cerna Gonzales. Tanto este como Hinojosa Espinoza, además, narran el momento en que un patrullero de carreteras termina interviniéndolos cuando la pesada unidad ya era “escoltada” por los agentes del auto plomo.

“En el cruce de San José interviene un patrullero de carreteras, bajando un policía, al ver esto el efectivo policial de investigaciones (como se habría presentado Henry Benalcazar Chayan) que lo acompañaba en la cabina abre la puerta y se da a la fuga”, describió Cerna Gonzales.

Hinojosa, a su vez, agregó que los policías del patrullero le dijeron que se detenga al hombre que acababa de salir corriendo del camión (Henry Benalcazar), “haciendo caso omiso, siendo que los policías le pidieron que explicaran por qué salió corriendo dicha persona, refiriéndole (Hinojosa) que les había quitado sus documentos y que el camión se encontraba secuestrado”.

AGENTES

Otro testimonio que figura en las primeras indagaciones es el del policía José Luis Bonilla Paico, quien dijo haber recibido una llamada telefónica el 14 de agosto “brindando información confidencial, relacionada a que un camión se desplazaba transportando carbón por la Panamericana Norte”.

Tras esto, el agente daría aviso al comisario a cargo de la Unidad de Protección de Carreteras de Reque, Rogelio Baldera Balladares, con quien se dirigieron al óvalo en la intersección de la vía de evitamiento y la carretera al distrito de San José, en Chiclayo, donde ubicarían al camión con la carga ilegal.

A su vez, el efectivo José Luis Zapata Tesén indicó que, el mismo día, se dirigía desde José Leonardo Ortiz hacia su centro de trabajo a bordo de su automóvil, cuando, a la altura de la vía de evitamiento y la carretera a San José, se percató de una intervención policial a un camión.

“Luego pude divisar un vehículo color plata que se dirigía en el mismo sentido que el mío, luego este de forma sospechosa (rauda) gira en U por el óvalo, (...) al alcanzarlo pude divisar que eran policías”, indica el agente.

También aparece en la documentación el testimonio del policía James Vásquez Moreno, quien dijo haber sido alertado de una intervención relacionada a “un vehículo color plomo que se estaba dando a la fuga y que los ocupantes del mismo eran policías”.

En medio de la búsqueda de los efectivos que hoy se encuentran en condición de detenidos, Vásquez Moreno dice que se dirigió hasta la carretera a Monsefú, donde halló el camión intervenido rodeado por patrulleros.

“En esas circunstancias descendieron de un auto color plomo y se me acercaron primero un policía vestido de ropa civil de contextura gruesa y tez morena, y luego se me acercó otro policía vestido de ropa civil de contextura mediana con gorra color negra, queriendo hablar con mi persona pero no los escuché”, refiere Vásquez.

En dicho lugar, cabe indicar, se presentaron dos de los tres policías investigados, pues, al parecer, habrían pactado que sería ahí donde hallarían al dueño del cargamento, Santos Rodríguez Cotrina.