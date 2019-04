Willy Serrato: “Estoy esperando que me cite la Fiscalía”

El siempre controvertido alcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, en diálogo con Correo respondió algunas interrogantes de diversos temas, entre ellos el referente al caso “Los Temerarios del Crimen”, así como el modo en que recibió el municipio por parte de su antecesor .

¿Cómo van los primeros cien días de la gestión?

Encontré un Olmos arruinado, con sus calles polvorientas. Se ha tenido que lidiar con el Fenómeno de El Niño en los 180 caseríos y 11 centros poblados totalmente abandonados, sin agua, sin luz. Sin embargo, estamos retomando algunas obras para el distrito, como la del mercado que está en un 99.9% y mejoramiento del estadio.

¿Ha dejado deudas el exalcalde Juan Mío Sánchez?

Sí, hay deudas de un aproximado de 15 millones de soles, de pago a proveedores, aportaciones a los fondos de pensiones AFP Y ONP, además de obras inconclusas, no solo en lo físico sino también en los pagos, han completado el presupuesto pero no las han terminado, por ello hay saldos de obras de 300,000 soles.

¿Se dejaron proyectos pendientes?

Ninguno, estamos comenzando de a cero en hacer proyectos y presentarlos a los organismos pertinentes, esperando que en los próximos meses puedan ser atendidos para el bienestar del distrito de Olmos. Ahora ya no es como antes, que llevabas memoriales, se necesita llevar perfiles, expedientes bien hechos.

¿ Cómo va su proceso de inhabilitación? (Esto, tras haber sido sentenciado por el delito de malversación de fondos).

No se ha dado la malversación de fondos, por eso estoy seguro que mi recurso de casación, el cual ya fue admitido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ha sido elevado a la Corte Suprema y va a ser declarado fundado, con eso se va hacer justicia, que es lo que estoy reclamando.

En algún momento ha sido citado por la Fiscalía de la Nación para corroborar lo que se dice de las reuniones con los congresistas?

Sí, en dos oportunidades, pero una ocasión no se pudo llevar a cabo la diligencia, en la cual figuraba como testigo, debido a que ese día se realizaba la juramentación de la fiscal de la nación (Zoraida Ávalos Rivera). Sin embargo, yo asistiré cuantas veces sea requerido, yo concurro a Lima, (pero por motivos de buscar obras para Olmos), actualmente estoy esperando para que me vuelvan a citar y seguramente rendir mi declaración.

¿Pagó la caución por el caso de la red criminal “Los Temerarios del Crimen”?

El pago era demasiado alto, por lo cual la Sala (Primera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo) nos ha dado la razón y automáticamente se espera la notificación del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria para ver que medidas tomamos. Aún no hemos sido notificados, pero se cancelará el monto inicial de 50,000 soles.

¿Ud ha conversado recientemente con el señor Anselmo Lozano, con respecto algunos proyectos?

Nosotros constantemente conversamos, no hay ningún problema, tanto así que estamos cristalizando un proyecto en conjunto con el Gobierno Regional y estoy viajando constantemente a Lima, pues esta obra está siendo revisada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Hemos tenido reuniones en Lima con algunos ministros y esperamos tener una respuesta en los próximos meses sobre la anhelada obra de 50 millones de soles, como es la pavimentación total del distrito, que tenga en cuenta los drenajes pluviales, tanto en el casco urbano y todos los pueblos jóvenes.

¿Como va el tema de la Nueva Ciudad de Olmos?

Hemos sido visitados por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (Peot), quienes son los que manejan este tema, pidieron que convoquemos a una sesión de concejo para que ellos expongan el punto de vista de la adenda, pero no concurrieron, por lo que no la hemos firmado, ni renovado. Esto va a depender del equipo de regidores y en sesión de consejo tendrá que analizarse si se aprueba o no, por ahora ese tema está zanjado.

¿Tiene pensado postular a la provincia o región?

Aún estamos prematuros, primero tenemos que ver procesos penales y judiciales que tengo, sin embargo estamos seguros que les demostraremos a las autoridades con pruebas que no hemos cometido ningún hecho delictivo. En mi campaña prometí a Olmos que sería la cuarta provincia de la región y si no se hace al menos la dejaremos a futuro.

¿Qué le recomendaría a Marcos Gasco en su gestión, por ser de su partido?

Marco es una persona impetuosa, joven todavía y ojalá que entienda que el cargo de alcalde es un honor poderlo desarrollar y desempeñarlo, esperemos pueda sintonizar con la población y sacar adelante a la provincia.

Estamos seguros que adquirirá un poco más de experiencia, con el pasar de los días y meses, Marco Gasco va hacer una buena gestión por Chiclayo.