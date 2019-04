Yehude Simon: “no se puede dejar de respetar a los consejeros”

Síguenos en Facebook

Las discrepancias entre el Consejo Regional y el actual mandatario Anselmo Lozano Centurión siguen generando opiniones encontradas, esta vez, en torno al anuncio de que ya no se destinará presupuesto para los asistentes y asesores de los consejeros a partir de mayo.

REACCIÓN

Al respecto, Yehude Simon Munaro, quien llevó las riendas de la entidad regional entre los años 2003 y 2008, consideró que esta medida no sería “lo más recomendable” pues solo empeoraría un ambiente ya “enrarecido” entre Lozano y los miembros del Consejo.

Simon recordó que en la primera época de la institución se dispuso que cada consejero cuente con su respectiva oficina para el desarrollo de sus labores, esquema que se maneja hasta la fecha.

“Se entiende que el Consejo Regional cumple un rol de fiscalización, entonces se les dio oficinas y un asesor a cada consejero. Eso no tuvo ninguna observación de Contraloría ni de Control Interno. No puedes poner un asesor para todos porque se entiende que vienen de agrupaciones políticas diferentes y además pertenecen a comisiones diferentes”, mencionó.

No obstante, señala también que por entonces el apoyo con secretarios (o asistentes) era con personal de planta del gobierno regional.

En otro momento, Simon Munaro habló sobre la notoria distancia que se ha marcado entre el gobernador regional y el Consejo durante los primeros meses de la gestión.

“Creo que hay que tener mucha muñeca y ponernos de acuerdo, yo he tenido dos gobiernos regionales y hemos logrado trabajar con la oposición, en la medida que tenemos cosas que nos unen, los grandes proyectos o las grandes decisiones que se tienen que tomar, nos guste o no, con el Consejo Regional. No puede haber dictadura de nadie”, acotó el exmandatario.

“ENRARECIDO”

Yehude Simon, quien hace poco fue designado como gerente general de la Mancomunidad de los Gobiernos Regional del Nor Oriente del Perú, aseveró que permitir que los consejeros mantengan su personal de apoyo sería lo mejor “para evitar estos conflictos que no tendrían por qué darse”.

Cabe recordar que además de cuestionar la productividad de los consejeros y asegurar que no existe el presupuesto para financiar al personal, el gobernador Lozano afirma ampararse en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que determina que existe una Secretaría para todo el Consejo. Esto a pesar que el reglamento interno de este último señala lo contrario.

“Ese ya es un análisis que hace el gobernador regional, pero creo que, (lo digo) con el respeto y cariño que se tiene, se está haciendo más complicado un ambiente completamente enrarecido que tiene que superarse, (...) ser consejero también es ser autoridad, no se puede dejar de respetar, ellos tienen sus atribuciones de acuerdo a ley”, refirió.