Yehude Simon: “Olmos nació limpio, si maduró y recibió algo, que se investigue”

Aunque se esperaba que en el reciente interrogatorio a Jorge Barata en Brasil se conocieran más detalles sobre los presuntos actos de corrupción en torno al Proyecto Olmos, el exdirectivo de Odebrecht dijo desconocer la identidad de “Charlie”, el misterioso personaje al cual se habrían realizado pagos irregulares en el 2014.

En medio de esta incertidumbre, no tardaron en dar su punto de vista tanto el exgobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, como, en este caso, Yehude Simon Munaro, con quien inició el emblemático proyecto.

Humberto Acuña, en su momento, hizo hincapié en que la concesión de Olmos estuvo a cargo de la gestión de Yehude Simon, ¿qué opina al respecto?

Estoy de acuerdo, el proyecto inició con nosotros y con la responsabilidad de Lima, pero estamos tranquilos porque no firmamos ningún acta económica, aparentemente la denuncia tiene que ver con H2Olmos (empresa a cargo de las obras de irrigación, mientras que las de trasvase estuvieron en manos de CTO), es decir, cuando yo ya no estaba como gobernante.

Podría parecer que el señor Acuña y usted se “pasan la pelota” sobre la responsabilidad en el asunto.

No, en todo caso, yo no estoy diciendo que él (Acuña) tenga responsabilidad de algo porque no me consta, lo que estoy diciendo es que investiguen quién es “Charlie”. Si investigan Trasvase Olmos, que es de mi época, también, yo no tengo ningún problema, pero el primer nombre que sale es de H2Olmos.

¿Le parece reiterativo el señalamiento porque el proyecto comenzó durante su gestión?

Es verdad que no comenzó el proyecto de Olmos (en la gestión de Acuña), pero tampoco deja de ser cierto que se hace una acusación a un funcionario en el 2012 y no se habla de ningún funcionario de Yehude Simon, si fuera así, pediría que se investigue. (...) Por eso yo siempre he dicho que el Proyecto Olmos nació limpio, si fue madurando y recibió algo, que se investigue.

Hablando ya de la actual gestión en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), ¿diría que hay un avance en lo que va del año?

Lo que pienso es que de una u otra manera tienen que ponerse de acuerdo el consejo regional con la parte ejecutiva, porque no pueden estar en conflictos que dejan de lado las obras prioritarias de la región Lambayeque.

¿Diría que tiene mucho que ver el enfrentamiento a raíz del retiro de los asesores y asistentes con que contaban los consejeros?

Es imposible ponerle un solo asesor a todos los consejeros, si todos piensan diferente, pero ese ya es criterio del gobernador (Anselmo Lozano Centurión). (...) Es evidente que el gobernador es quien tiene la sartén por el mango, él podría tender los puentes necesario y bajar las tensiones, tengo entendido que el principal reclamo de los consejeros es por el tema de los asesores y eso no puede paralizar la región, prácticamente se va a perder un año.

¿Sería responsabilidad solo del gobernador?

No, no, hay una responsabilidad compartida, han habido también excesos de los consejeros, con calificativos que no ayudan.

Sobre la mención que hicieron de su nombre en el caso “Los Temerarios del Crimen”, ¿acudirá a declarar ante la Fiscalía?

Sí, voy a declarar, de todas maneras. (...) Por colaboración alguien ha dicho “me enteré” o “escuché”, y de pronto los rivales se encargan de confundir las cosas, pero una vez se demuestre que no tengo nada que ver, y que no hay por dónde insinuar eso, tendré que hacer un juicio por difamación.