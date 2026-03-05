En las alturas del distrito huancavelicano de Conaica existe un paraje denominado Cani Orccona (montaña que muerde), de donde han emergido historias fantásticas debido a la gran cantidad de osamenta encontrada en al menos seis cuevas que están en laderas montañosas.

La primera cuenta que en la antigüedad cayeron en lo profundo de la quebrada dos meteoritos que abrieron cráteres colosales, obligando a los lugareños a refugiarse en dichas cavernas hasta que la muerte los sorprendió.

La segunda narra de la llegada de alienígenas que llegaron a la zona, cuya presencia determinó el cruce racial con los humanos, dando como resultado familias con el cráneo alargado, tal como muestran los vestigios descubiertos en la actualidad.

Es posible que esta narrativa rural sea consecuencia de la falta de estudios científicos en dicho “yacimiento”, donde se encuentran cientos de huesos variados y de todo tamaño, depositados en varias hendiduras no tan profundas.

Cavernas en laderas, fueron escogidas por los antiguos

¿TEJIDO BLANDO?

Entre los restos óseos destacan cráneos alargados y columnas vertebrales conservando aún un aparente tejido blando que no muestra visible deterioro. Lamentablemente las cavernas exponen señales de vulneración física.

Sorprende el hallazgo de calaveras de diferente tamaño, como si se tratase de “víctimas” de distintas edades. Algunas llevan “huellas de golpes” y otras están intactas, resistiendo al tiempo.

Un poco de cigarro, licor y coca para evitar daño de los "malos espíritus"

Hugo Reymundo, poblador de Conaica, refiere que sus abuelos ya sabían de la existencia de este lugar, pero les prohibían que se acerquen porque “podría alcanzarles la maldición de los gentiles”.

PAGO Y PERMISO

Después de liderar un ritual de pago y permiso místico, nos dirigimos a los puntos. El acto ceremonial estuvo acompañado de ingredientes como caña, coca y cigarrillo. “Se bebe, chaccha y fuma para prevenir el influjo de los malos espíritus”, anota Reymundo Cárdenas.

Osamenta dentro de cuevas que merece ser estudiada

El antropólogo Josmer Torrecillas refiere que podría tratarse de fosas o tumbas antiguas, o entierros que pasaron por diferentes etapas, sin embargo -agrega-, es necesario profundizar los estudios.

Lo que también impresiona es que algunos huesos están embalados en costales, lo que hace plantear más hipótesis de este lugar.

El estudioso y explotador Rubén López, plantea que la osamenta pertenecería a personas que fueron sacrificadas, tal vez recientemente o en antaño.

Hugo Reymundo, guardián de estos restos, pide a las autoridades de Cultura que se empeñen en estudiar este entierro, considerado el patrimonio más preciado de Conaica.